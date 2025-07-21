Malaysia U-23 Tak Takut Laga Kontra Timnas Indonesia U-23 Diguyur Hujan Deras

JAKARTA – Pelatih Timnas Malaysia U-23, Nafuzi Zain, tak takut jika laga kontra Timnas Indonesia U-23 diguyur hujan deras. Ia yakin anak asuhnya terbiasa dengan situasi itu karena kesamaan cuaca.

Partai Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Malaysia U-23 itu akan terjadi matchday tiga Grup A Piala AFF U-23 2025. Laga dijadwalkan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Senin (21/7/2025) malam WIB.

Jelang laga itu, cuaca ekstrem bisa jadi faktor tersendiri. Sebab, belakangan ini Kota Jakarta sering diguyur hujan tepatnya pada malam hari.

1. Sama Saja

Nafuzi mengatakan hujan bukan menjadi sebuah kendala berat bagi timnya. Jadi, Malaysia harus tetap menampilkan performa terbaiknya dalam laga nanti agar dapat meraih kemenangan.

"Saya rasa kalau karena hujan, kami sudah terbiasa main ketika hujan. Cuaca di Malaysia dan Indonesia sama saja kok," kata Nafuzi di Jakarta, dikutip Senin (21/7/2025).