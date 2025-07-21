Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Malaysia U-23 Tak Takut Laga Kontra Timnas Indonesia U-23 Diguyur Hujan Deras

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Senin, 21 Juli 2025 |14:07 WIB
Malaysia U-23 Tak Takut Laga Kontra Timnas Indonesia U-23 Diguyur Hujan Deras
Timnas Malaysia U-23 tidak takut laga kontra Timnas Indonesia U-23 diguyur hujan deras (Foto: Instagram/@malaysia_nt)
A
A
A

JAKARTA – Pelatih Timnas Malaysia U-23, Nafuzi Zain, tak takut jika laga kontra Timnas Indonesia U-23 diguyur hujan deras. Ia yakin anak asuhnya terbiasa dengan situasi itu karena kesamaan cuaca.

Partai Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Malaysia U-23 itu akan terjadi matchday tiga Grup A Piala AFF U-23 2025. Laga dijadwalkan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Senin (21/7/2025) malam WIB.

Timnas Malaysia U-23 akan tampil di Liga 2 Malaysia 2025

Jelang laga itu, cuaca ekstrem bisa jadi faktor tersendiri. Sebab, belakangan ini Kota Jakarta sering diguyur hujan tepatnya pada malam hari.

1. Sama Saja

Nafuzi mengatakan hujan bukan menjadi sebuah kendala berat bagi timnya. Jadi, Malaysia harus tetap menampilkan performa terbaiknya dalam laga nanti agar dapat meraih kemenangan.

"Saya rasa kalau karena hujan, kami sudah terbiasa main ketika hujan. Cuaca di Malaysia dan Indonesia sama saja kok," kata Nafuzi di Jakarta, dikutip Senin (21/7/2025).

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/02/51/3159835/yardan_yafi-xoUW_large.jpg
Yardan Yafi Bawa Pulang Pengalaman Berharga Usai Bela Timnas Indonesia U-23 di Piala AFF U-23 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/31/51/3159450/simak_pesan_menyentuh_sjoerd_woudenberg_usai_timnas_indonesia_u_23_gagal_juara_di_piala_aff_u_23_2025-um3S_large.jpg
Pesan Menyentuh Sjoerd Woudenberg untuk Timnas Indonesia U-23 Usai Gagal Juara Piala AFF 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/30/51/3159229/arkhan_fikri-6TzQ_large.jpg
Penyesalan Arkhan Fikri Usai Timnas Timnas Indonesia U-23 Gagal Juara Piala AFF U-23 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/30/51/3159214/robi_darwis_dan_kakang_rudianto-bh37_large.jpg
Kelar Bela Timnas Indonesia U-23, Robi Darwis dan Kakang Rudianto Dapat Hadiah dari Persib Bandung
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/22/11/1635453/timnas-indonesia-u17-masuk-persiapan-akhir-jelang-piala-dunia-u17-5-pemain-dicoret-ign.webp
Timnas Indonesia U-17 Masuk Persiapan Akhir Jelang Piala Dunia U-17: 5 Pemain Dicoret
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/22/erick_thohir.jpg
191 Aturan Dihapus! Erick Thohir Tata Ulang Olahraga Nasional Lewat Reformasi Total
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement