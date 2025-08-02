Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Yardan Yafi Bawa Pulang Pengalaman Berharga Usai Bela Timnas Indonesia U-23 di Piala AFF U-23 2025

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Sabtu, 02 Agustus 2025 |00:10 WIB
Yardan Yafi Bawa Pulang Pengalaman Berharga Usai Bela Timnas Indonesia U-23 di Piala AFF U-23 2025
Pemain Timnas Indonesia U-23, Yardan Yafi. (Foto: Instagram/yardanyafii)
A
A
A

TANGERANG - Pemain Persita Tangerang, Yardan Yafi, membawa pengalaman berharga usai membela Timnas Indonesia U-23 di Piala AFF U-23 2025. Dengan bekal itu, Yardan bakal membawanya ke skuad Pendekar Cisadane –julukan Persita Tangerang– untuk mengarungi Super League 2025-2026.

Timnas Indonesia U-23 harus puas menjadi runner-up di Piala AFF U-23 2025. Pasalnya, Garuda Muda menelan kekalahan tipis 0-1 dari Vietnam U-23 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta, Selasa 29 Juli 2025.

1. Sudah Berjuang

Yardan mengungkapkan seluruh pemain Timnas Indonesia U-23 telah berjuang maksimal pada laga tersebut. Namun sayangnya, hasil tidak berpihak pada skuad Garuda Muda.

“Kita harus mengakui keunggulan Vietnam di partai final, pertandingan berjalan sulit dan semua pemain dan jajaran pelatih sudah menunjukkan kerja kerasnya selama turnamen berlangsung,” ujar Yardan, dilansir dari laman resmi Persita Tangerang, Jumat (1/8/2025).

2. Pengalaman Berharga

Yardan Yafi
Yardan Yafi

Lebih lanjut, Yardan mengatakan Piala AFF U-23 2025 telah menjadi salah satu pengalaman berharga baginya. Dia banyak mendapatkan pelajaran baru yang akan membawanya menjadi pemain lebih baik di masa mendatang.

“Tentu tampil untuk Timnas U-23 di ajang Asean U-23 Championship 2025 ini menjadi salah satu pengalaman penting dalam karier profesional saya,” sambung Yardan.

 

