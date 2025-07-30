Pesan Menyentuh Gerald Vanenburg untuk Suporter Timnas Indonesia U-23 Usai Gagal Juara Piala AFF U-23 2025

JAKARTA – Pelatih Timnas Indonesia U-23, Gerald Vanenburg, menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas dukungan luar biasa yang diberikan suporter sepanjang Piala AFF U-23 2025. Meski skuad Garuda Muda gagal mempersembahkan gelar juara setelah takluk 0-1 dari Vietnam di final, Gerald berharap dukungan militan itu akan terus berlanjut di ajang Kualifikasi Piala Asia U-23 2026 mendatang.

1. Apresiasi untuk Dukungan Militan meski Gagal Juara

Timnas Indonesia U-23 harus menelan pil pahit karena kekalahan 0-1 dari Vietnam di laga final Piala AFF U-23 2025 yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, pada Selasa (29/7/2025). Pertandingan puncak itu disaksikan langsung oleh sekitar 35 ribu suporter yang memadati stadion.

Gerald Vanenburg sangat mengapresiasi dukungan luar biasa ini, terutama di laga final. Ia merasa bangga melihat bagaimana para pendukung tetap setia mendukung tim, meskipun hasil akhir tidak sesuai harapan.

"Saya pikir para pendukung, mereka benar-benar mendukung kami. Saya pikir mereka merasa kami memberikan segalanya," kata Gerald usai pertandingan, dikutip Rabu (30/7/2025).

Gerald menambahkan Timnas Indonesia U-23 sudah menunjukkan keinginan kuat untuk memenangkan pertandingan, namun terkadang hasil tidak berpihak.

"Bukan berarti kami tidak ingin memenangkan pertandingan, saya pikir kami menunjukkan bahwa kami ingin memenangkan pertandingan, dan oke, terkadang memang begitu (harus menelan kekalahan)," tambahnya.

Pelatih Timnas Indonesia U-23 Gerald Vanenburg (Foto: PSSI)

2. Minta Tetap Dukung Timnas Indonesia U-23

Pelatih asal Belanda ini merasa sangat beruntung Timnas Indonesia U-23 memiliki suporter yang begitu militan. Ia secara khusus berharap dukungan luar biasa ini tidak berhenti di Piala AFF U-23 2025, melainkan terus mengiringi langkah Timnas Indonesia U-23 dalam Kualifikasi Piala Asia U-23 2026.