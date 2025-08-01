Advertisement
SEPAKBOLA DUNIA

Pesan Menyentuh Sjoerd Woudenberg untuk Timnas Indonesia U-23 Usai Gagal Juara Piala AFF 2025

Cikal Bintang , Jurnalis-Jum'at, 01 Agustus 2025 |04:40 WIB
Pesan Menyentuh Sjoerd Woudenberg untuk Timnas Indonesia U-23 Usai Gagal Juara Piala AFF 2025
Simak pesan menyentuh Sjoerd Woudenberg usai Timnas Indonesia U-23 gagal juara di Piala AFF U-23 2025 (Foto: Instagram/@sjoerd.woudenberg)
A
A
A

PELATIH kiper Timnas Indonesia U-23, Sjoerd Woudenberg, memberi pesan menyentuh kepada Jens Raven dan kolega usai gagal juara Piala AFF U-23 2025. Ia yakin turnamen itu akan jadi pengalaman berharga.

Woudenberg ditugaskan untuk membantu Timnas Indonesia U-23 di Piala AFF U-23 2025. Mantan pelatih kiper Dewa United itu mengasuh tiga penjaga gawang di skuad Garuda Muda. 

Timnas Indonesia U-23 vs Vietnam U-23 di final Piala AFF U-23 2025. (Foto: Aldhi Chandra/Okezone)

Mereka adalah Muhammad Ardiansyah, Daffa Fasya, dan Cahya Supriadi. Kerja keras Woudenberg berbuah manis usai Ardiansyah didapuk sebagai kiper terbaik di turnamen tersebut.

1. Runner-up

Namun sayang, Timnas Indonesia U-23 harus puas menjadi runner-up turnamen. Mereka kalah di partai final dari Timnas Vietnam U-23 0-1 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Selasa 29 Juli 2025.

Walau demikian, Woudenberg senang dengan dedikasi para pemain untuk Timnas Indonesia U-23. Pelatih berusia 38 tahun itu cukup puas dengan hasil sepanjang turnamen.  

"Semangat, dedikasi, dan kerja keras. Kami tidak perlu meminta lebih banyak dari mereka," kata Woudenberg di Instagram pribadinya (@sjoerd_woudenberg), Kamis (31/7/2025). 

"Tentu saja, hasil (Piala AFF U-23 2025) bukan seperti yang diharapkan," sambung pria berpaspor Belanda itu.

 

Halaman: 1 2
1 2
      
