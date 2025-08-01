Pesan Menyentuh Sjoerd Woudenberg untuk Timnas Indonesia U-23 Usai Gagal Juara Piala AFF 2025

PELATIH kiper Timnas Indonesia U-23, Sjoerd Woudenberg, memberi pesan menyentuh kepada Jens Raven dan kolega usai gagal juara Piala AFF U-23 2025. Ia yakin turnamen itu akan jadi pengalaman berharga.

Woudenberg ditugaskan untuk membantu Timnas Indonesia U-23 di Piala AFF U-23 2025. Mantan pelatih kiper Dewa United itu mengasuh tiga penjaga gawang di skuad Garuda Muda.

Mereka adalah Muhammad Ardiansyah, Daffa Fasya, dan Cahya Supriadi. Kerja keras Woudenberg berbuah manis usai Ardiansyah didapuk sebagai kiper terbaik di turnamen tersebut.

1. Runner-up

Namun sayang, Timnas Indonesia U-23 harus puas menjadi runner-up turnamen. Mereka kalah di partai final dari Timnas Vietnam U-23 0-1 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Selasa 29 Juli 2025.

Walau demikian, Woudenberg senang dengan dedikasi para pemain untuk Timnas Indonesia U-23. Pelatih berusia 38 tahun itu cukup puas dengan hasil sepanjang turnamen.

"Semangat, dedikasi, dan kerja keras. Kami tidak perlu meminta lebih banyak dari mereka," kata Woudenberg di Instagram pribadinya (@sjoerd_woudenberg), Kamis (31/7/2025).

"Tentu saja, hasil (Piala AFF U-23 2025) bukan seperti yang diharapkan," sambung pria berpaspor Belanda itu.