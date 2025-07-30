Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Kelar Bela Timnas Indonesia U-23, Robi Darwis dan Kakang Rudianto Dapat Hadiah dari Persib Bandung

Miftahul Ghani , Jurnalis-Rabu, 30 Juli 2025 |17:38 WIB
Kelar Bela Timnas Indonesia U-23, Robi Darwis dan Kakang Rudianto Dapat Hadiah dari Persib Bandung
Dua pemain Persib Bandung, Kakang Rudianti dan Robi Darwis. (Foto: Instagram/persib)
A
A
A

BANDUNG – Juru taktik Persib Bandung, Bojan Hodak memberikan hadiah spesial kepada Robi Darwis dan Kakang Rudianto yang baru saja memperkuat Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-23 di Piala AFF U-23 2025. Hadiah itu berapa bonus libur dua hari sebelum bergabung dengan skuad Persib.

1. Dapat Libur Singkat

Bojan Hodak mengumumkan Robi Darwis dan Kakang Rudianto akan mendapatkan jatah libur selama dua hari. Nantinya Robi dan Kakang diharapkan sudah kembali bergabung dengan Persib pada Jumat, 1 Agustus 2025.

Pelatih asal Kroasia itu sebenarnya ingin memberikan waktu istirahat yang lebih panjang, mengingat intensitas pertandingan yang dijalani Robi dan Kakang bersama Timnas Indonesia U-23 begitu ketat.  Bagaimana tidak, Garuda Muda sudah berhasil mencapai final dan meraih posisi runner-up di turnamen tersebut.

Namun, Bojan menjelaskan jadwal padat Persib membuat keinginannya memberikan libur lebih tidak memungkinkan. Karena itulah Robi dan Kakang hanya diberikan jatah libur dua hari saja.

"Saya ingin memberinya kesempatan libur yang lebih, tapi tidak bisa karena kita akan mengadakan launching dan pertandingan persahabatan dan Super League akan mulai minggu depan," ujar Bojan di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Rabu (30/7/2025).

2. Agenda Persib

Kakang Rudianto
Kakang Rudianto

Persib Bandung memiliki serangkaian agenda penting dalam waktu dekat. Klub berjuluk Maung Bandung itu akan menggelar acara launching tim dan jersey untuk musim 2025-2026 yang akan dilaksanakan di Stadion GBLA pada Sabtu, 2 Agustus 2025.

Pada hari yang sama, Persib juga melakoni laga persahabatan melawan klub asal Australia, Western Sydney Wanderers FC. Setelah rangkaian acara tersebut, Persib akan langsung bersiap untuk laga perdana mereka di Super League 2025-2026.

 

