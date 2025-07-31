Kapan Jadwal Timnas Indonesia U-23 Main Lagi Setelah Piala AFF U-23 2025?

KAPAN jadwal Timnas Indonesia U-23 main lagi setelah Piala AFF U-23 2025? Setelah finis kedua di Piala AFF U-23 2025, Timnas Indonesia U-23 tak bisa bersantai. Hanya berjarak sekitar satu bulan, skuad Garuda Muda langsung turun di Kualifikasi Piala Asia U-23 2026 pada 3-9 September 2025.

Timnas Indonesia U-23 yang berstatus tuan rumah tergabung di Grup J bersama Laos U-23, Makau U-23 dan Korea Selatan U-23. Sesuai regulasi, hanya juara grup dan empat runner-up terbaik yang diizinkan lolos Piala Asia U-23 2026 yang digelar di Arab Saudi.

1. Wajib Full Team

Justin Hubner bisa diandalkan Timnas Indonesia U-23 pada September 2025. (Foto: Instagram/justinhubner5)

Timnas Indonesia U-23 wajib turun dengan skuad terbaik jika ingin mengungguli Korea Selatan U-23. Jika hanya bermodalkan pemain di Piala AFF U-23 2025, sulit bagi skuad Garuda Muda menumbangkan skuad Taeguk Warriors -julukan Timnas Korea Selatan U-23.

Saat ini ada beberapa nama yang dapat dimanfaatkan Gerald Vanenburg di Kualifikasi Piala Asia U-23 2026. Mereka ialah Dion Markx, Tim Geypens, Marselino Ferdinan, Justin Hubner, Rafael Struick dan Ivar Jenner.

Nama-nama ini bisa disertakan karena Kualifikasi Piala Asia U-23 2026 digelar berbarengan dengan FIFA Matchday September 2025. Sekarang bola ada di pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert. Apakah pelatih asal Belanda ini rela melepas nama-nama di atas ke Timnas Indonesia U-23?

Pada September 2025, Timnas Indonesia senior akan melakoni dua laga uji coba kontra Kuwait dan Lebanon di Surabaya. Duel uji coba ini merupakan persiapan pamungkas Timnas Indonesia sebelum turun di babak keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 9-12 Oktober 2025.