Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Tak Gentar Lawan Timnas Indonesia U-23, Pelatih Malaysia U-23: Kami Yakin!

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Senin, 21 Juli 2025 |13:33 WIB
Tak Gentar Lawan Timnas Indonesia U-23, Pelatih Malaysia U-23: Kami Yakin!
Pelatih Timnas Malaysia U-23, Nafuzi Zain, yakin anak asuhnya bisa memberi perlawanan untuk Timnas Indonesia U-23 (Foto: Instagram/@malaysia_nt)
A
A
A

JAKARTA – Pelatih Timnas Malaysia U-23, Nafuzi Zain, tidak gentar sama sekali jelang menghadapi Timnas Indonesia U-23 di Piala AFF U-23 2025. Harimau Malaya akan memasuki laga dengan modal keyakinan.

Partai Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Malaysia U-23 itu akan terjadi matchday tiga Grup A Piala AFF U-23 2025. Laga dijadwalkan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Senin (21/7/2025) malam WIB.

1. Yakin

Hokky Caraka di laga Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Filipina U-23 (Foto: Okezone/Aldhi Chandra)

Nafuzi mengatakan tidak akan mudah bagi Harimau Malaya Muda untuk mengalahkan Timnas Indonesia U-23. Untuk itu, timnya harus percaya dengan kemampuan yang dimiliki agar dapat meraih hasil maksimal dalam laga nanti.

"Kami harus fokus dan yakin pada diri sendiri dan yang paling penting adalah cara kita untuk bermain," kata Nafuzi di Jakarta, dikutip Senin (21/7/2025).

Pelatih berusia 46 tahun itu mengatakan, performa timnya sejauh ini cukup berkembang dalam Piala AFF U-23. Mereka sempat kalah 0-2 dari Timnas Filipina U-23 dan menang 7-1 atas Timnas Brunei Darussalam U-23.

"Dan kami sudah melakukan dua gim sebelumnya dengan baik," kata pria berdarah Malaysia itu.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/02/51/3159835/yardan_yafi-xoUW_large.jpg
Yardan Yafi Bawa Pulang Pengalaman Berharga Usai Bela Timnas Indonesia U-23 di Piala AFF U-23 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/31/51/3159450/simak_pesan_menyentuh_sjoerd_woudenberg_usai_timnas_indonesia_u_23_gagal_juara_di_piala_aff_u_23_2025-um3S_large.jpg
Pesan Menyentuh Sjoerd Woudenberg untuk Timnas Indonesia U-23 Usai Gagal Juara Piala AFF 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/30/51/3159229/arkhan_fikri-6TzQ_large.jpg
Penyesalan Arkhan Fikri Usai Timnas Timnas Indonesia U-23 Gagal Juara Piala AFF U-23 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/30/51/3159214/robi_darwis_dan_kakang_rudianto-bh37_large.jpg
Kelar Bela Timnas Indonesia U-23, Robi Darwis dan Kakang Rudianto Dapat Hadiah dari Persib Bandung
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/22/50/1635365/mantan-pegulat-wwe-sir-mo-meninggal-dunia-enf.webp
Mantan Pegulat WWE Sir Mo Meninggal Dunia
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/09/22/ricky_kambuaya_menjadi_bintang_saat_dewa_united_me.jpg
Jadwal Lengkap Dewa United di AFC Challenge League, Live Eksklusif GTV!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement