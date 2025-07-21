Tak Gentar Lawan Timnas Indonesia U-23, Pelatih Malaysia U-23: Kami Yakin!

Pelatih Timnas Malaysia U-23, Nafuzi Zain, yakin anak asuhnya bisa memberi perlawanan untuk Timnas Indonesia U-23 (Foto: Instagram/@malaysia_nt)

JAKARTA – Pelatih Timnas Malaysia U-23, Nafuzi Zain, tidak gentar sama sekali jelang menghadapi Timnas Indonesia U-23 di Piala AFF U-23 2025. Harimau Malaya akan memasuki laga dengan modal keyakinan.

Partai Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Malaysia U-23 itu akan terjadi matchday tiga Grup A Piala AFF U-23 2025. Laga dijadwalkan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Senin (21/7/2025) malam WIB.

1. Yakin

Nafuzi mengatakan tidak akan mudah bagi Harimau Malaya Muda untuk mengalahkan Timnas Indonesia U-23. Untuk itu, timnya harus percaya dengan kemampuan yang dimiliki agar dapat meraih hasil maksimal dalam laga nanti.

"Kami harus fokus dan yakin pada diri sendiri dan yang paling penting adalah cara kita untuk bermain," kata Nafuzi di Jakarta, dikutip Senin (21/7/2025).

Pelatih berusia 46 tahun itu mengatakan, performa timnya sejauh ini cukup berkembang dalam Piala AFF U-23. Mereka sempat kalah 0-2 dari Timnas Filipina U-23 dan menang 7-1 atas Timnas Brunei Darussalam U-23.

"Dan kami sudah melakukan dua gim sebelumnya dengan baik," kata pria berdarah Malaysia itu.