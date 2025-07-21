Timnas Indonesia U-23 Hadapi Malaysia U-23, Gerald Vanenburg Pantang Anggap Remeh: Skuad Mereka Berkualitas!

JAKARTA – Pelatih Timnas Indonesia U-23, Gerald Vanenburg, pantang menganggap remeh Timnas Malaysia U-23. Menurutnya, sang lawan punya materi berkualitas.

Partai Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Malaysia U-23 itu akan terjadi matchday tiga Grup A Piala AFF U-23 2025. Laga dijadwalkan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Senin (21/7/2025) malam WIB.

1. Antusias

Vanenburg mengaku sangat antusias untuk laga tim asuhannya melawan Malaysia. Jadi, Timnas Indonesia U-23 sudah melakukan persiapan dengan cukup baik untuk laga tersebut.

"Saya pikir setiap pertandingan itu penting, dan melawan Malaysia juga penting karena saya pikir mereka tim yang bagus, tim yang sangat bagus, dan saya pikir mereka punya banyak pemain bagus," kata Vanenburg di Jakarta, dikutip Senin (21/7/2025).

Pelatih asal Belanda tersebut menegaskan Jens Raven dan kolega akan berusaha menampilkan performa terbaiknya sepanjang 90 menit permainan Pasalnya, mereka ingin menutup fase grup dengan catatan sempurna.

"Saya pikir kami harus mencoba memenangkan pertandingan itu lagi," tandas Vanenburg.