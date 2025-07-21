Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Timnas Indonesia U-23 Lolos Semifinal Piala AFF U-23 2025 meski Kalah dari Malaysia U-23, Begini Syaratnya!

Ramdani Bur , Jurnalis-Senin, 21 Juli 2025 |12:06 WIB
Timnas Indonesia U-23 Lolos Semifinal Piala AFF U-23 2025 meski Kalah dari Malaysia U-23, Begini Syaratnya!
Timnas Indonesia U-23 bisa lolos semifinal Piala AFF U-23 2025 meski kalah tipis dari Malaysia malam ini. (Foto: PSSI)
A
A
A

TIMNAS Indonesia U-23 lolos semifinal Piala AFF U-23 2025 meskipun nanti kalah dari Timnas Malaysia U-23? Sebelum kita bahas poin di atas, wajib mengetahui klasemen sementara Grup A Piala AFF U-23 2025 hingga matchday kedua.

Skuad Garuda Muda -julukan Timnas Indonesia U-23- untuk sementara duduk di puncak klasemen dengan enam angka. Timnas Indonesia U-23 unggul tiga angka atas Filipina U-23 dan Malaysia U-23 di posisi dua dan tiga.

Timnas Indonesia U-23 puncaki klasemen sementara Grup A Piala AFF U-23 2025. (Foto: Okezone/Aldhi Chandra Setiawan)
Timnas Indonesia U-23 puncaki klasemen sementara Grup A Piala AFF U-23 2025. (Foto: Okezone/Aldhi Chandra Setiawan)

Berhubung tinggal menyisakan satu matchday lagi, hanya Timnas Indonesia U-23, Filipina U-23 dan Malaysia U-23 yang berpeluang lolos semifinal Piala AFF U-23 2025. Sesuai regulasi, hanya juara grup yang diziinkan lolos otomatis ke semifinal Piala AFF U-23 2025.

Hal itu berarti juara Grup A, B dan C akan lolos ke semifinal Piala AFF U-23 2025. Sementara satu slot lagi diperebutkan runner-up terbaik.

1. Timnas Indonesia U-23 Cuma Butuh Imbang

Skuad asuhan Gerald Vanenburg hanya membutuhkan hasil imbang melawan Malaysia U-23 untuk lolos semifinal Piala AFF U-23 2025 sebagai juara Grup A. Raihan tujuh angka tidak akan menggeser Timnas Indonesia U-23 dari posisi puncak klasemen Grup A.

Meski cuma butuh hasil imbang, Gerald Vanenburg tetap membidik kemenangan. “Ya, saya ingin menang di setiap pertandingan, termasuk melawan Malaysia. Saya juga ingin menang melawan siapa pun di laga selanjutnya,” kata Gerald Vanenburg di Stadion Madya, Minggu 20 Juli 2025.

 

