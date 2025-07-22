Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Respons Santai Beckham Putra soal Timnas Indonesia Lawan Arab Saudi dan Irak di Babak 4 Kualifikasi Piala Dunia 2026

Miftahul Ghani , Jurnalis-Selasa, 22 Juli 2025 |20:50 WIB
Pemain Timnas Indonesia, Beckham Putra. (Foto: PSSI)
A
A
A

BANGKOK – Pemain Persib Bandung, Beckham Putra menanggapi hasil undian babak keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Menurut Beckham, Arab Saudi dan Irak adalah lawan yang berat, namun ia percaya Tim Nasional (Timnas) Indonesia mampu melaluinya dan lolos ke Piala Dunia 2026.

Winger Persib Bandung ini akui tidak mudah bagi Timnas Indonesia menghadapi Arab Saudi maupun Irak di Grup B Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Sebab keduanya merupakan tim yang sulit untuk dikalahkan.

1. Tak Gentar

Hanya saja, Beckham Putra percaya apa pun dapat terjadi di sepakbola. Dengan tekad pantang menyerah, ia memastikan siap membantu Timnas Indonesia mengalahkan Arab Saudi dan Irak pada Oktober 2025 mendatang.

“Tentu pastinya berat (segrup dengan Arab Saudi dan Irak), dua laga yang sulit. Tapi tidak ada yang tidak mungkin dalam sepak bola,” ujar Beckham di Thailand, dikutip Selasa (22/7/2025).

Pemain bernomor punggung 7 di Persib Bandung ini membuktikan Timnas Indonesia pernah menahan imbang Arab Saudi saat pertandingan digelar di King Abdullah Sports City, Jeddah.

Beckham Putra. (Foto: Miftahul Ghani/Okezone)
Bahkan Timnas Indonesia juga berhasil mengalahkan Arab Saudi di pertemuan kedua di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) Jakarta dengan skor 2-0. Dengan modal itu semua, Beckham percaya diri Garuda bisa merebut poin maksimal dari Arab Saudi.

“Ini modal bagus buat kita (Timnas Indonesia),” kata Beckham.

 

