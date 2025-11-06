Klik di Sini! Link Live Streaming Persib Bandung vs Selangor FC di AFC Champions League 2 2025-2026 Malam Ini

LINK live streaming Persib Bandung vs Selangor FC di AFC Champions League 2 2025-2026 yang berlangsung malam ini, Kamis (6/11/2025) dapat Anda ketahui di artikel ini. Laga matchday keempat Grup G AFC Champions League 2 2025-2026 tersebut tepatnya bisa disaksikan secara live streaming di Vision+ mulai pukul 18.45 WIB.

Kemenangan menjadi target utama tim asuhan Bojan Hodak tersebut. Apalagi tiga poin dari markas Selangor, Stadion MBPJ, Petaling Jaya, Malaysia, nanti bakal membuka jalan Persib lolos fase grup semakin besar.

1. Wajib Menang

Saat ini, Persib tengah nyaman bertengger di puncak klasemen sementara Grup G AFC Champions League 2 2025-2026 dengan 7 poin. Jumlah poin tersebut diraih berkat dua kemenangan dan satu imbang.

Untuk bisa lolos ke babak selanjutnya, Persib wajib finis di dua besar Grup G. Dengan tiga laga tersisa, termasuk pertandingan melawan Selangor, maka kemenangan wajib diraih tim berjuluk Maung Bandung tersebut.

Kabar baiknya, Persib memiliki modal yang manis jelang melawan klub asal Malaysia tersebut. Selain belum terkalahkan di Grup G, Pangeran Biru –julukan Persib– juga baru merasakan dua kemenangan beruntun di Super League 2025-2026.

Jadi, dengan performa Persib yang tengah gacor, maka kans untuk menang di markas Selangor FC pun juga besar.

Uilliam Barros beraksi di laga Persib Bandung vs Selangor FC (Foto: AFC)

2. Pesan dari Kapten

Kapten Persib, Marc Klok pun berpesan agar pasukannya bisa menjaga tren positif yang tengah dirasakan timnya. Ia mau catatan lima laga tak terkalahkan di semua kompetisi bisa terus berlanjut usai melawan Selangor FC.