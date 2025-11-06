Advertisement
HOME BOLA LIGA CHAMPION

Link Live Streaming Persib Bandung vs Selangor FC di AFC Champions League 2 2025-2026, Klik di Sini!

Ramdani Bur , Jurnalis-Kamis, 06 November 2025 |15:57 WIB
Link Live Streaming Persib Bandung vs Selangor FC di AFC Champions League 2 2025-2026, Klik di Sini!
Persib Bandung akan menantang Selangor FC malam ini. (Foto: persib.co.id)
A
A
A

LINK live streaming Persib Bandung vs Selangor FC di matchday keempat Grup G AFC Champions League 2 2025-2026 bisa Anda dapatkan di akhir artikel ini. Berdasarkan jadwal yang ada, laga ini dilangsungkan di Stadion Petaling Jaya, Malaysia pada Kamis (6/11/2025) pukul 19.15 WIB.

1. Bojan Hodak Bidik 3 Poin

Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak ingin skuadnya tampil memikat di tiga laga sisa Grup G AFC Champions League 2 2025-2026. Sebab, dengan tampil maksimal, peluang Persib Bandung meraih poin maksimal terbuka lebar.

Bojan Hodak incar hasil positif di markas Selangor FC. (Foto: Instagram/persib)
Bojan Hodak incar hasil positif di markas Selangor FC. (Foto: Instagram/persib)

Jika menang atas Selangor FC malam ini, Maung Bandung -julukan Persib Bandung- semakin dekat dengan tiket 16 besar AFC Champions League 2 2025-2026. Saat ini, Persib Bandung duduk di posisi puncak Grup G AFC Champions League 2 2025-2026 dengan tujuh poin.

Turun ke posisi dua ada Bangkok United yang mengemas enam poin, unggul dua angka atas Lion City Sailors FC di posisi tiga. Terakhir ada Selangor FC yang sama sekali belum mengemas angka.

"Jika meraih tiga poin, kami sudah hampir lolos menuju babak berikutnya. Tapi, saya katakan, kami masih akan memainkan tiga pertandingan dan kami tidak merasakan tekanan untuk itu. Kami hanya berusaha untuk keluar bermain dan melakukan yang terbaik," kata Bojan Hodak, Okezone mengutip dari laman resmi Persib Bandung, Kamis (6/11/2025).

2. Selangor Tampil Habis-habisan

Setelah kalah 0-2 dari Persib Bandung di matchday ketiga Grup G AFC Champions League 2 2025-2026, Selangor FC turun di dua laga Liga Super Malaysia 2025-2026. Hasilnya, Selangor FC tidak terkalahkan dengan catatan satu menang dan satu imbang.

 

