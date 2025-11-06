Selangor FC vs Persib Bandung: Christophe Gamel Pede Bikin Maung Bandung Kesulitan

PETALING JAYA – Pelatih Selangor FC, Christophe Gamel, penuh percaya diri menatap laga melawan Persib Bandung dalam matchday keempat Grup G AFC Champions League (ACL) Two 2025-2026. Dia yakin bisa membuat Maung Bandung -julukan Persib Bandung- kesulitan.

Ya, Selangor FC akan menjamu Persib Bandung di Stadion Petaling Jaya, Malaysia, Kamis (6/11/2025) 19.15 WIB. Ini menjadi laga penting bagi The Red Giants -julukan Selangor FC- untuk membangun kembali kepercayaan diri setelah babak belur di tiga laga Grup G.

1. Optimistis

Di sisi lain, Persib Bandung mengusung misi kemenangan untuk memperlebar asa lolos ke babak selanjutnya. Meski begitu, Gamel ingin Selangor FC dapat meredam Maung Bandung sehingga meraih kemenangan perdananya.

“Kami harus mewujudkannya. Kami akan lihat bagaimana cara melakukannya. Apa pun yang terjadi, kami harus bermain dengan baik dan terus mengembangkan gaya permainan tim ini,” kata Gamel, dilansir dari Harian Metro, Kamis (6/11/2025).

“Persib juga harus menang dalam pertandingan ini. Tapi fokus saya hanya pada tim sendiri, bukan mereka. Kami sudah pernah menghadapi mereka sebelumnya, kami tahu kualitas mereka, namun kami ingin memberikan respons yang tepat,” lanjutnya.