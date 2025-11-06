Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA CHAMPION

Selangor FC vs Persib Bandung: Christophe Gamel Pede Bikin Maung Bandung Kesulitan

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Kamis, 06 November 2025 |15:10 WIB
Selangor FC vs Persib Bandung: Christophe Gamel Pede Bikin Maung Bandung Kesulitan
Persib Bandung kala melawan Selangor FC. (Foto: AFC)
A
A
A

PETALING JAYA – Pelatih Selangor FC, Christophe Gamel, penuh percaya diri menatap laga melawan Persib Bandung dalam matchday keempat Grup G AFC Champions League (ACL) Two 2025-2026. Dia yakin bisa membuat Maung Bandung -julukan Persib Bandung- kesulitan.

Ya, Selangor FC akan menjamu Persib Bandung di Stadion Petaling Jaya, Malaysia, Kamis (6/11/2025) 19.15 WIB. Ini menjadi laga penting bagi The Red Giants -julukan Selangor FC- untuk membangun kembali kepercayaan diri setelah babak belur di tiga laga Grup G.

Eliano Reijnders menghadapi Faisal Halim di laga Persib Bandung vs Selangor FC (Foto: AFC)

1. Optimistis

Di sisi lain, Persib Bandung mengusung misi kemenangan untuk memperlebar asa lolos ke babak selanjutnya. Meski begitu, Gamel ingin Selangor FC dapat meredam Maung Bandung sehingga meraih kemenangan perdananya.

“Kami harus mewujudkannya. Kami akan lihat bagaimana cara melakukannya. Apa pun yang terjadi, kami harus bermain dengan baik dan terus mengembangkan gaya permainan tim ini,” kata Gamel, dilansir dari Harian Metro, Kamis (6/11/2025).

“Persib juga harus menang dalam pertandingan ini. Tapi fokus saya hanya pada tim sendiri, bukan mereka. Kami sudah pernah menghadapi mereka sebelumnya, kami tahu kualitas mereka, namun kami ingin memberikan respons yang tepat,” lanjutnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/49/3183672/momen_adam_alis_hampir_ditiling_polisi_malaysia_adamalis18-G40x_large.jpg
Pemain Persib Bandung Adam Alis Segera Dimintai Keterangan Polisi Malaysia soal Tuduhan Penghinaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/261/3182883/thom_haye-v2qR_large.jpg
Thom Haye Langsung Liburan Usai Bawa Persib Bandung Kalahkan Selangor FC: Bernapas Sejenak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/261/3182912/luciano_guaycochea-SvYJ_large.jpg
Persib Bandung Tampil Gacor, Luciano Guaycochea Ungkap Rahasianya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/261/3181991/team_talk_bojan_hodak_di_jeda_antarbabak_laga_kontra_selangor_fc_sukses_membangkitan_persib_bandung-p2sc_large.jpg
Teja Paku Alam Bocorkan Team Talk Bojan Hodak di Ruang Ganti Persib Bandung saat Tertinggal 0-2 dari Selangor: Jangan Bikin Malu!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/19/51/1645999/wondr-by-bni-indonesia-international-challenge-2025-ii-dimulai-cek-jadwal-dan-link-di-vision-gjm.webp
WONDR by BNI Indonesia International Challenge 2025 II Dimulai! Cek Jadwal dan Link di VISION+
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/19/gelandang_timnas_indonesia_u_22_ivar_jenner.jpg
Ivar Jenner Umumkan Tinggalkan FC Utrecht, Fokus Sabet Emas SEA Games 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement