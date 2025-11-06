Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

3 Pemain Timnas Indonesia yang Dikaitkan Gabung Persib Bandung pada 2026, Nomor 1 Striker Andalan Garuda

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Kamis, 06 November 2025 |14:43 WIB
3 Pemain Timnas Indonesia yang Dikaitkan Gabung Persib Bandung pada 2026, Nomor 1 Striker Andalan Garuda
Ada 3 Pemain Timnas Indonesia yang Dikaitkan Gabung Persib Bandung pada 2026. (Foto: PSSI)
A
A
A

ADA 3 pemain Tim Nasional (Timnas) Indonesia yang dikaitkan bakal gabung Persib Bandung pada 2026. Isu ini berkembang mengingat tekad Persib yang ingin tak hanya mengincar gelar di kompetisi domestic, yakni Super League, tetapi juga ingin bersinar di kompetisi Asia.

Karena itulah, Persib berusaha mendatangkan para pemain terbaik. Menariknya, sejumlah pemain Timnas Indonesia dikaitkan dengan tim asuhan Bojan Hodak tersebut.

Setelah memboyong Thom Haye dan Eliano Reijnders dari Belanda, Persib dikabarkan kembali tertarik merekrut pemain berlabel bintang timnas. Lantas siapa saja mereka?

Berikut 3 Pemain Timnas Indonesia yang Dikaitkan Gabung Persib Bandung pada 2026:

1. Ole Romeny

Ole Romeny di laga Timnas Indonesia vs China. (Foto: Aldhi Chandra/Okezone)
Ole Romeny di laga Timnas Indonesia vs China. (Foto: Aldhi Chandra/Okezone)

Isu mengenai kabar Persib mengincar Romeny pertama kali datang dari akun Ismit Stadion. Akun tersebut mengatakan Romeny bakal diincar Persib untuk jika tim berjuluk Maung Bandung itu lolos fase gugur AFC Champions League 2 2025-2026.

“Jika Persib Bandung Lolos fase group AFC Champions League 2, kemungkinan besar akan merekrut Ole Romeny di bursa transfer akhir tahun ini,” bunyi pernyataan Ismit Stadion.

Peluang Romeny bergabung ke Persib Bandung pun terbilang besar, mengingat nasibnya di Oxford United kini masih abu-abu. Gara-gara cedera parah, Romeny terpaksa absen selama 2,5 bulan, kondisinya saat ini masih jauh dari kata memuaskan pelatih Oxford United, Gary Rowett.

2. Joey Pelupessy

Joey Pelupessy
Joey Pelupessy

Joey Pelupessy sempat nyaris bergabung ke Persib Bandung di bursa transfer musim panas 2025. Sayangnya, skenario itu gagal terwujud karena Pelupessy masih ingin bertahan bersama Lommel SK yang berkompetisi di kasta kedua Liga Belgia.

Kini, Maung Bandung diisukan hendak kembali mengangkutnya di bursa transfer musim dingin 2026. Persib dirasa masih membutuhkan kekuatan di lini tengah agar bisa bersaing di level Asia, karena itulah Pelupessy dirasa mampu memenuhi kekurangan tersebut.

 

Halaman:
1 2
      
