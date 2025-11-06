Advertisement
HOME BOLA LIGA CHAMPION

Jadwal Siaran Langsung Persib Bandung vs Selangor FC di AFC Champions League 2 2025-2026 Malam Ini, Live di RCTI!

Cikal Bintang , Jurnalis-Kamis, 06 November 2025 |07:59 WIB
Jadwal Siaran Langsung Persib Bandung vs Selangor FC di AFC Champions League 2 2025-2026 Malam Ini, Live di RCTI!
Marc Klok siap tempur di laga Persib Bandung vs Selangor FC malam ini. (Foto: persib.co.id)
JADWAL siaran langsung Persib Bandung vs Selangor FC di matchday keempat Grup G AFC Champions League 2 2025-2026 sudah dirilis. Laga penuh gengsi yang dilangsungkan di Stadion Petaling Jaya, Malaysia pada Kamis (6/11/2025) pukul 19.15 WIB akan disiarkan secara live dan eksklusif di RCTI!

Mendekati hari pertandingan, Maung Bandung -julukan Persib Bandung- sedang dalam tren positif. Persib Bandung selalu menang dalam lima laga terakhir di semua kompetisi.

Persib Bandung menang 2-0 atas Selangor FC di pertemuan pertama. (Foto: Instagram/@persib)
Persib Bandung menang 2-0 atas Selangor FC di pertemuan pertama. (Foto: Instagram/@persib)

Dua diantara lima laga itu adalah kemenangan atas Bangkok United (2-0), dan Selangor FC (2-0) di fase grup AFC Champions League 2 2025-2026. Ditambah lagi, Marc Klok dan kolega juga nirbobol dalam lima laga tersebut.

"Kami dalam laju yang bagus dalam beberapa pekan ke belakang. Kami ingin melanjutkan momen ini. Kami ingin melanjutkan tren ini," kata Marc Klok, Okezone mengutip dari laman resmi Persib Bandung, Kamis (6/11/2025).

1. Wajib Lanjutkan Tren Positif

Marc Klok menginginkan Maung Bandung tak kehilangan momentum positif. Ia mengatakan, spirit dan mentalitas apik harus dipertahankan Persib Bandung agar bisa mencuri tiga poin di kandang Selangor FC. 

"Kami ingin terus melangkah jauh di Liga Champions Asia 2. Besok )hari ini) merupakan kesempatan bagi kami untuk mewujudkan itu dan tentu besar harapannya," lanjut Marc Klok. 

"Dengan mindset dan spirit yang bagus, kami bisa meraih sukses. Jadi, saya melihat ke depan untuk pertandingan ini," tegas gelandang Timnas Indonesia ini.

 

