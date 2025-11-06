Advertisement
HOME BOLA LIGA CHAMPION

Bobotoh Cantik Meisya Aulia Nur Fitriani Optimistis Persib Bandung Hajar Selangor FC 2-1 di AFC Champions League 2 2025-2026

Agi Ilman , Jurnalis-Kamis, 06 November 2025 |05:33 WIB
Bobotoh Cantik Meisya Aulia Nur Fitriani Optimistis Persib Bandung Hajar Selangor FC 2-1 di AFC Champions League 2 2025-2026
Bobotoh Cantik Meisya Aulia Nur Fitriani optimistis Persib Bandung menang atas Selangor FC. (Foto: Dokumentasi Pribadi)
DUKUNGAN untuk Persib Bandung terus mengalir jelang laga tandang kontra Selangor FC dalam lanjutan matchday keempat Grup G AFC Champions League 2 2025-2026 yang dilangsungkan di Stadion Petaling Jaya, Malaysia, Kamis (6/11/2025) pukul 19.15 WIB. Salah satunya datang dari bobotoh cantik asal Kota Bandung, Meisya Aulia Nur Fitriani (18), yang optimis Maung Bandung -julukan Persib Bandung- kembali meraih kemenangan.

Menurut Meisya, meski laga kali ini digelar di markas Selangor FC, dirinya percaya tim kebanggaan warga Jawa Barat itu tampil percaya diri dan solid seperti saat bermain di Bandung.

Bobotoh Cantik Meisya Aulia Nur Fitriani yakin Persib Bandung menang atas Selangor FC. (Foto: Dokumentasi Pribadi)
Bobotoh Cantik Meisya Aulia Nur Fitriani yakin Persib Bandung menang atas Selangor FC. (Foto: Dokumentasi Pribadi)

“Walaupun sekarang main di kandang Selangor dan mereka pasti ingin balas dendam karena sebelumnya kalah 2-0 di Bandung, tapi Persib tetap tak akan tergoyahkan,” kata Meisya saat ditemui di Bandung, Rabu 5 November 2025.

1. Laga Selangor FC vs Persib Bandung Diprediksi Sengit

Ia menilai pertandingan nanti akan berlangsung sengit, mengingat Selangor FC berambisi membalas kekalahan di pertemuan pertama. Namun, semangat dan kerja keras para pemain Persib Bandung diyakini akan menjadi pembeda dalam laga tersebut.

“Persib pasti berjuang untuk kembali meraih poin penuh. Ini akan jadi oleh-oleh terbaik untuk semua Bobotoh dari Malaysia,” tegas Meisya.

2. Persib Bandung Diprediksi Menang Tipis atas Selangor FC

Meisya juga memprediksi skor tipis akan tercipta dalam laga kali ini. Menurutnya, asalkan Persib Bandung tetap bermain fokus dan disiplin, kemenangan bisa kembali diraih.

 

