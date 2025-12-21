PSM Makassar vs Malut United: Hendri Susilo Siapkan Strategi untuk Redam Amukan Juku Eja

PAREPARE – Malut United mengusung misi besar untuk mempertahankan tren positif mereka saat bertandang ke markas PSM Makassar dalam lanjutan pekan ke-15 Super League 2025-2026. Pelatih Hendri Susilo menegaskan disiplin dan menjaga level permainan sepanjang laga menjadi kunci utama bagi anak asuhnya untuk mencuri poin di Stadion Gelora B. J. Habibie, Minggu (21/12/2025).

“Pertandingan melawan PSM menuntut konsistensi. Pelatih dan pemain harus berjuang karena tim tuan rumah juga memiliki tren positif,” ungkap Hendri Susilo saat konferensi pers jelang laga, dikutip Minggu (21/12/2025).

Persiapan matang telah dijalani oleh Safrudin Tahar dan kolega guna menyempurnakan strategi untuk membendung agresivitas Juku Eja. Sebab ia menyadari bahwa memetik hasil maksimal di Sulawesi tidak akan mudah mengingat tuan rumah tengah dalam kondisi terbaiknya.

"Kami fokus ke persiapan tim sendiri. Tim pelatih sudah mempersiapkan segala situasi yang bisa terjadi di pertandingan besok,” tambahnya.

1. Rekor Tandang dan Kekuatan Lawan

Sesi latihan Malut United. (Foto: Media Malut United)

Malut United datang dengan modal mentereng berupa catatan tak terkalahkan dalam delapan pertandingan terakhir, serta predikat sebagai salah satu tim dengan poin tandang terbanyak musim ini. Namun, PSM Makassar di bawah asuhan Tomas Trucha juga dikenal sangat tangguh saat bermain di kandang sendiri dengan produktivitas gol yang merata di antara para pemainnya.

"Sebagai tuan rumah, PSM pasti tidak mau kalah. Semoga pemain bisa menerapkan strategi dan menampilkan permainan yang menghibur,” sambung Hendri.

Hendri Susilo menginstruksikan anak asuhnya untuk tidak lengah sedikit pun menghadapi daya gedor tuan rumah yang sedang meningkat.