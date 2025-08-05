Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Janji Hokky Caraka Usai Resmi Gabung Persita Tangerang

Cikal Bintang , Jurnalis-Selasa, 05 Agustus 2025 |20:14 WIB
Janji Hokky Caraka Usai Resmi Gabung Persita Tangerang
Hokky Caraka resmi diumumkan jadi pemain Persita Tangerang. (Foto: Persita Tangerang)
A
A
A

HOKKY Caraka resmi gabung Persita Tangerang. Pemain berlabel Timnas Indonesia itu pun tebar janji manis.

Hokky Caraka mengaku memiliki ambisi tinggi bersama klub berjuluk Pendekar Cisadane itu. Dia bertekad membawa Persita finis di posisi setinggi mungkin pada Super League 2025-2026.

Resmi! Persita Tangerang Perkenalkan Hokky Caraka Lewat Video Tema Star Wars

1. Resmi Gabung Persita Tangerang

Hokky Caraka resmi diumumkan sebagai pemain anyar Persita, Selasa (5/8/2025). Pemain berusia 20 tahun itu mengaku tak butuh waktu lama untuk menerima pinangan Pendekar Cisadane.

"Ketika tawaran itu datang dari Persita, dan saya tahu bahwa tim ini merupakan tim yang kompak maka saya tak pikir panjang dalam menerima tawaran ini,” kata Hokky dilansir dari laman resmi Persita Tangerang, Selasa (5/8/2025).

"Tentu perasaan saya sangat senang apalagi Persita merupakan salah satu tim yang punya nilai historis lebih di sepakbola nasional,” sambungnya.

2. Janji Hokky Caraka

Persita menjadi klub kedua Hokky Caraka dalam kariernya. Sebelumnya, Hokky merupakan pemain PSS Sleman, yang juga jebolan akademi klub sepak bola Super Elang Jawa -julukan PSS Sleman.

Selama kariernya bersama PSS Sleman, Hokky sudah membukukan tujuh gol dari 68 penampilan. Performanya yang cukup menjanjikan membuat Hokky kerap dipanggil ke Timnas Indonesia berbagai kelompok usia.

 

Halaman:
1 2
      
