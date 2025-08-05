Live di RCTI Sore Hari! Ini Jadwal Timnas Putri Indonesia vs Thailand di ASEAN Womens Championship 2025

JADWAL Timnas Putri Indonesia vs Thailand di ASEAN Womens Championship 2025. Akankah Garuda Pertiwi -julukan Timnas Putri Indonesia- raih hasil manis? Laga seru itu dapat disaksikan di RCTI.

Ya, perjuangan Timnas Putri Indonesia di ASEAN Womens Championship 2025 segera dimulai. Mereka akan hadapi Thailand di laga perdana Grup A.

1. Diperkuat Pemain Keturunan

Di ASEAN Womens Championship 2025, Timnas Putri Indonesia akan turut diperkuat pemain keturunan. Ada 3 pemain keturunan yang dipanggil, yakni Isa Warps, Noa Leatomu, dan Estella Loupattij.

Kehadiran mereka tentunya diharapkan bisa membuat skuad Garuda Pertiwi makin kuat. Selain itu, ada sederet pemain terbaik lain Tanah Air yang juga dipanggil.

Pada posisi penjaga gawang, Timnas Putri Indonesia diperkuat tiga nama, yakni Laita Roati, Thasza Amelia, dan Indri Yulianti. Kemudian, ada delapan pemain yang mengisi posisi bek, yakni Agnes Hutapea, Vivi Oktavia, Siti Nuriyah, Remini, Rihla Nuer, Feni Binsbarek, Noa Leatomu, dan Octavianti.

Pada posisi gelandang, ada Viny Silfianus, Shalika Aurelia, Amanda Florentinae, Widja Malebbi, Helsya Maeisyaroh, Rosdillah Siti, Aulia Al Mabruroh, dan Rosalia. Shalika menarik perhatian karena sudah lama tak masuk daftar skuad final.

Lalu di posisi penyerang, ada Reva Octaviani, Isa Warps, Marsela Awi, dan Estella Loupattij. Diharapkan, empat pemain ini bisa mencetak banyak gol untuk skuad Garuda Pertiwi.