Jadwal Siaran Langsung Timnas Putri Indonesia U-20 vs India U-20 di Kualifikasi Piala Asia U-20 Wanita 2026

JADWAL siaran langsung Timnas Putri Indonesia U-20 vs India U-20 di Kualifikasi Piala Asia U-20 Wanita 2026. Akankah skuad muda Garuda Pertiwi ukir hasil manis?

Ya, perjuangan Timnas Putri Indonesia U-20 di Kualifikasi Piala Asia U-20 Wanita 2026 akan segera dimulai. Di laga perdana, Timnas Putri Indonesia U-20 bakal hadapi India U-20.

1. Timnas Putri Indonesia U-20 Siap Tempur

Timnas Putri Indonesia U-20 akan turut bergala di ajang Kualifikasi Piala Asia U-20 Wanita 2026. Garuda Pertiwi tergabung di Grup D bersama dengan Myanmar, India, dan Turkmenistan.

Laga di Grup D akan digelar di Thuwunna Stadium, Yangon, Myanmar, mulai 6 hingga 10 Agustus 2025. Perjuangan Timnas Putri Indonesia U-20 akan dimulai dengan melawan India pada Rabu, 6 Agustus 2025.

Kemudian, Garuda Pertiwi akan tantang tuan rumah, Myanmar. Terakhir, mereka bakal hadapi Turkmenistan U-20. Tentunya, kemenangan jadi target Timnas Putri Indonesia U-20 di seluruh laga itu agar lolos ke putaran final Piala Asia U-20 Wanita 2026.