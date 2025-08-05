Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Prediksi Line Up Mengerikan Timnas Indonesia U-17 di Piala Kemerdekaan 2025: 4 Pemain Diaspora Unjuk Gigi!

Ramdani Bur , Jurnalis-Selasa, 05 Agustus 2025 |17:43 WIB
Prediksi Line Up Mengerikan Timnas Indonesia U-17 di Piala Kemerdekaan 2025: 4 Pemain Diaspora Unjuk Gigi!
Mochamad Mierza Firjatullah siap memperkuat Timnas Indonesia U--17 di Piala Kemerdekaan 2025. (Foto: AFC)
A
A
A

PREDIKSI line up mengerikan Timnas Indonesia U-17 di Piala Kemerdekaan 2025 akan diulas Okezone. Timnas Indonesia U-17 akan turun di Piala Kemerdekaan 2025 yang digelar di Medan, Sumatera Utara pada 12-18 Agustus 2025.

Selain Timnas Indonesia U-17, dua negara yang sudah dipastikan ambil bagian adalah Afrika Selatan U-17 dan Tajikistan U-17. Satu negara lain masih dicari PSSI dan kemungkinan berasal dari Benua Amerika.

1. Nova Arianto Panggil 30 Pemain Timnas Indonesia U-17

Nova Arianto memanggil 30 pemain Timnas Indonesia U-17 untuk Piala Kemerdekaan 2025. (Foto: PSSI)
Nova Arianto memanggil 30 pemain Timnas Indonesia U-17 untuk Piala Kemerdekaan 2025. (Foto: PSSI)

Untuk mengarungi ajang ini, Nova Arianto memanggil 30 pemain Timnas Indonesia U-17. Dari 30 pemain itu, empat di antaranya berstatus pemain diaspora, yakni Eizar Jacob, Noha Pohan, Aaron Liam Suitela, dan Matthew Baker.

Aaron Liam Suitela (Indonesia-Turki) yang biasa bermain winger kiri, saat ini membela klub kasta kedua Liga Australia, Bullen Lions FC. Sementara Noha Pohan (Medan-Finlandia) kini memperkuat NAC Breda U-15 dan sempat membela Timnas Finlandia U-15.

Bagaimana dengan Eizar Jacob? Pemain yang biasa bermain sebagai fullback ini merumput bersama tim muda Sydney FC. Untuk Matthew Baker, pemain 16 tahun ini telah menembus skuad utama Melbourne City.

2. Andalkan 3-4-3

Pelatih Timnas Indonesia U-17 Nova Arianto disinyalir mengandalkan formasi 3-4-3. Dalam pola ini, posisi penjaga gawang dipercayakan kepada Daffa Setiawan.

 

Halaman:
1 2
      
