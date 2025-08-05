Daftar 30 Pemain Timnas Indonesia U-17 di Piala Kemerdekaan 2025: Ada 3 Pemain Diaspora!

DAFTAR 30 pemain Timnas Indonesia U-17 di Piala Kemerdekaan 2025 resmi dirilis. Pelatih Timnas Indonesia U-17 Nova Arianto memanggil 30 pemain dan tiga di antaranya berstatus pemain diaspora. Sebanyak tiga pemain diaspora yang disertakan di Piala Kemerdekaan 2025 adalah Mathew Baker (Melbourne City), Eizar Jacob Tanjung (Sydney FC II), dan Noha Pohan Simangunsong (NAC Breda).

Untuk Mathew Baker baru saja debut untuk tim utama Melbourne City pada pertandingan kontra APIA Leichhardt di babak 32 besar Australia Cup 2025. Pertandingan itu berlangsung pada Rabu 30 Juli 2025.

Mathew Baker perkuat Timnas Indonesia U-17 di Piala Kemerdekaan 2025. (Foto: PSSI)

Sayangnya, Melbourne City kalah dari APIA Leichhardt 0-2 di laga tersebut. Sepasang gol untuk APIA Leichhardt dicetak Jack Stewart dan Seiya Kambayashi.

1. Persiapan Sebelum Piala Dunia U-17 2025

Piala Kemerdekaan 2025 yang digelar pada 12-18 Agustus 2025 di Stadion Sumatera Utara, Medan, menjadi ajang pemanasan Timnas Indonesia U-17 sebelum beraksi di Piala Dunia U-17 2025. Sejauh ini, baru dua negara yang terkonfirmasi ikut serta di Piala Kemerdekaan 2025 yakni Afrika Selatan U-17 dan Tajikistan U-17.

Satu slot lagi kemungkinan diisi dari negara benua Amerika Selatan atau Amerika Utara dan Tengah. Sementara itu, Piala Dunia U-17 2025 digelar terpusat di Qatar pada November 3-27 November 2025.

Timnas Indonesia U-17 tergabung di Grup H bersama Brasil U-17, Honduras U-17, dan Zambia U-17. Disinyalir, PSSI menargetkan Timnas Indonesia U-17 lolos ke fase gugur Piala Dunia U-17 2025.