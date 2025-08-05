Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Nova Arianto Beri Pesan Penting untuk Timnas Indonesia U-17 Jelang Piala Kemerdekaan 2025

Cikal Bintang , Jurnalis-Selasa, 05 Agustus 2025 |04:45 WIB
Nova Arianto Beri Pesan Penting untuk Timnas Indonesia U-17 Jelang Piala Kemerdekaan 2025
Nova Arianto memberi pesan penting untuk Timnas Indonesia U-17 jelang Piala Kemerdekaan 2025 (Foto: Instagram/@novarianto30)
A
A
A

PELATIH Timnas Indonesia U-17, Nova Arianto, memberi pesan penting untuk anak asuhnya jelang tampil di turnamen Piala Kemerdekaan 2025. Ia berharap para pemain tidak berhenti berkembang.

Timnas Indonesia U-17 melakoni pemusatan latihan (TC) di Bali United Training Centre, Gianyar, Bali sejak 7 Juli 2025. Ini merupakan bagian dari persiapan Garuda Asia menuju Piala Dunia U-17 2025.

1. Pesan Penting

Timnas Indonesia U-17 vs Timnas Korea Utara U-17

Nova memiliki pesan penting menjelang pemusatan latihan di Bali selesai. Mantan pemain Persib Bandung itu mengatakan, para pemain tidak boleh cepat puas dengan hasil latihan selama di Bali. 

"Tetap menjadi gelas kosong untuk selalu terbuka belajar dengan siapapun karena ini proses pembelajaran yang baik," tutur Nova dikutip dari akun Instagram pribadinya (@novarianto30), Selasa (5/8/2025).

"Apabila kita belajar dari orang yang lebih berpengalaman karena semua punya tujuan yang sama untuk melihat sepakbola Indonesia berprestasi," sambung pria berusia 45 tahun itu.

Setelah hampir sebulan di Bali, Timnas Indonesia U-17 akan bertolak ke Medan, Sumatra Utara. Mereka akan menjalani turnamen mini melawan negara-negara peserta Piala Dunia U-17 2025 dengan tajuk Piala Kemerdekaan 2025 pada pertengahan Agustus.

 

Halaman:
1 2
      
