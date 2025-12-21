Respons Mauricio Souza Usai Rizky Ridho Gagal Raih Puskas Award 2025

DEPOK – Pelatih Persija Jakarta, Mauricio Souza, cukup menyayangkan Rizky Ridho gagal meraih Puskas Award 2025. Namun, hal itu tidak akan mengubah hidup sang pemain.

Ridho masuk dalam nominasi Puskas Award 2025 berkat gol indahnya ke gawang Arema FC. Pemain berlabel Timnas Indonesia itu mencetak gol lewat tendangan jarak jauh dari hampir setengah lapangan.

1. Tidak Berpengaruh

Tapi sayang, gol indahnya itu belum berhasil mengantarkannya meraih penghargaan Puskas Award 2025. Bahkan, Ridho tidak masuk dalam tiga besar dalam nominasi tersebut.

Souza sejatinya berharap Ridho bisa memenangkan penghargaan tersebut. Meski gagal, ia menegaskan kegagalan tersebut tidak berpengaruh apa-apa pada sang pemain.

“Kami tentu berharap dia bisa menang, tapi itu adalah kompetisi gol-gol terbaik. Sayangnya dia tidak menang, namun itu tidak mengubah apa pun dalam hidupnya,” kata Souza saat ditemui wartawan, dikutip Minggu (21/12/2025).

“Minggu sebelumnya dia sempat berada di posisi teratas, lalu berubah, dan itu hal yang wajar,” sambung pria asal Brasil itu.