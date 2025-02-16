Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Babak Pertama Timnas Yaman U-20 vs Timnas Iran U-20 di Piala Asia U-20 2025: Team Melli Unggul 4-0

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Minggu, 16 Februari 2025 |17:09 WIB
Hasil Babak Pertama Timnas Yaman U-20 vs Timnas Iran U-20 di Piala Asia U-20 2025: <i>Team Melli</i> Unggul 4-0
Timnas Iran U-20 memimpin 4-0 atas Timnas Yaman U-20 di babak pertama (Foto: Instagram/@iran_football_federation)
SHENZHEN – Hasil babak pertama Timnas Yaman U-20 vs Timnas Iran U-20 di Piala Asia U-20 2025 sudah diketahui. Laga di Stadion Shenzhen Youth Football, Shenzhen, China, Minggu (16/2/2025) sore WIB, itu berakhir dengan skor 4-0 untuk Team Melli.

Gol Iran U-20 dicetak oleh Abolfazl Zamani (26’, 34’), Esmeil Gholizadeh (42’), dan bunuh diri Mohammed Moqbel (45+2’). Sementara itu, Yaman harus bermain dengan 10 orang sejak menit ke-13.

Timnas Iran U-20

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Dominasi ditunjukkan Iran U-20 sejak menit pertama. Namun, Yaman U-20 menggebrak duluan lewat tembakan jarak jauh Mohammed Al Awani yang melenceng tipis di sisi kiri atas gawang.

Selang empat menit, Al Awani mengancam lewat tembakan dari dalam kotak penalti. Namun, upaya itu kembali meleset. Usai peluang itu, duel berjalan seru. Kedua tim silih berganti melancarkan serangan.

Yaman U-20 menderita kerugian ketika Saeed Al Shaban dikartu merah menit ke-13. Situasi itu menguntungkan Iran U-20. Sejumlah peluang berhasil didapat untuk memaksa lawan bertahan.

Gol akhirnya tercipta di menit ke-26. Sepakan jarak jauh Zamani membobol gawang Osamah Mokref dengan indah. Selang empat menit, Reza Ghandipour mengancam tapi tembakannya bisa diselamatkan.

Iran U-20 unggul 2-0 di menit ke-34. Zamani lagi-lagi membobol gawang Mokref. Kali ini, ia bisa mengonversi umpan silang Yaghoob Barajeh menjadi gol.

Tembakan Gholizadeh membawa timnya memimpin 3-0 di menit ke-42. Jelang rehat, bunuh diri Moqbel membuat skor menjadi 4-0 untuk Iran U-20.

 

Halaman:
1 2
      
