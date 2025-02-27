Jadwal Final Piala Asia U-20 2025: Timnas Australia U-20 vs Arab Saudi U-20!

JADWAL final Piala Asia U-20 2025 antara Tim Nasional (Timnas) Australia U-20 vs Arab Saudi U-20 menarik untuk dibahas. Laga yang dihelat di Stadion Bao’an, Shenzhen, China tersebut akan berlangsung pada Sabtu 1 Maret 2025 malam WIB.

Ya, dua tim terbaik yang berhak lolos ke final Piala Asia U-20 2025 adalah Australia U-20 dan Arab Saudi U-20. Menariknya, Australia U-20 mungkin menjadi tim yang paling ngotot di final nanti.

Sebab dalam sejarahnya, Australia U-20 belum pernah menjuarai ajang Piala Asia U-20. Prestasi terbaiknya hanya menjadi runner-up di Piala Asia U-20 2010 usai kalah 2-3 di final dari Korea Utara U-20.

Sementara bagi Arab Saudi U-20, mereka sudah pernah juara Piala Asia U-20 sebanyak tiga kali. Ketiga gelar itu diraih Arab Saudi pada edisi Piala Asia U-20 1986, 1992, dan 2018.

1. Perjalanan Australia

Timnas China U-20 vs Australia U-20. (Foto: AFC)

Australia berada di Grup A bersama China, Qatar, dan Kirgistan. Hebatnya. Australia U-20 berhasil lolos fase grup dengan status juara Grup A dengan rekor sempurna alias selalu menang dari tiga laga yang dimainkan.

Masuk ke babak perempatfinal, Australia berhasil menghajar Irak dengan skor tipis 3-2. Lalu bertemu lawan kuat di semifinal, yakni Jepang, Australia pun tampil begitu gahar.

Jepang dibuat takluk 2-0 oleh Timnas Australia U-20. Berkat penampilan apik itu, Australia U-20 jelas layak berada di final Piala Asia U-20 2025.