Dipanggil Lagi ke Timnas Indonesia U-17, Evandra Florasta Bawa Pengalaman Berharga dari Piala Asia U-20 2025

JAKARTA - Pelatih Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-17, Nova Arianto memanggil kembali anak buahnya, Evandra Florasta yang sempat dipinjamkan ke Timnas Indonesia U-20. Evandra dipercaya akan menambah kekuatan Garuda Asia –julukan Timnas Indonesia U-17– usai tampil di Piala Asia U-20 2025 bersama Timnas Indonesia U-20.

1. Dipanggil Lagi oleh Nova Arianto

Nova mengatakan Evandra sudah selesai tugasnya bersama Skuad Garuda Nusantara -julukan Timnas Indonesia U-20. Jadi, dia akan memantau Evandra lebih lanjut saat kembali ke pemusatan latihan (TC) Timnas Indonesia U-17.

Evandra dipanggil untuk ikut persiapan Timnas Indonesia U-17 yang juga akan mengikuti turnamen serupa, yakni Piala Asia U-17 2025. Tentu diharapkan dengan pengalaman Evandra di Piala Asia U-20 2025, ia bisa memberikan hasil yang terbaik di Timnas Indonesia U-17.

"Iya, rencana Evandra akan kami panggil nanti saat TC saja nanti," kata Nova di Jakarta, Rabu (26/2/2025).

Sebelumnya, pemain berusia 16 tahun itu tenaganya dibutuhkan oleh Timnas Indonesia U-20. Evandra pun mencatatkan lima laga bersama tim asuhan Indra Sjafri tersebut.

Timnas Indonesia U-17 menggelar TC di Kota Bandung (Foto: Okezone/Miftahul Ghani)

Evandra Florasta main dua kali dalam laga Mandiri Challenge Series 2025 dan main tiga kali di Piala Asia U-20 2025. Catatan itu menjadi modalnya saat kembali ke Timnas Indonesia U-17.

2. Perjuangan di Piala Asia U-17 2025

Sebatas informasi, Skuad Garuda Muda -julukan Timnas Indonesia U-17 tergabung di Grup C bersama dengan Afghanistan, Korea Selatan, dan Yaman. Ajang tersebut bergulir pada 3 sampai 20 April 2025 di Arab Saudi.