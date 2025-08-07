Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Kisah Pelatih Timnas Uzbekistan U-17 yang Tunjukkan Kebesaran Allah SWT saat Dicurangi Wasit di Final Piala Asia U-17 2025

Ramdani Bur , Jurnalis-Kamis, 07 Agustus 2025 |11:35 WIB
Kisah Pelatih Timnas Uzbekistan U-17 yang Tunjukkan Kebesaran Allah SWT saat Dicurangi Wasit di Final Piala Asia U-17 2025
Momen Islom Ismoilov menunjukan kebesaran tuhan setelah dua pemain Timnas Uzbekistan U-17 dikartu merah wasit. (Foto: X/@alieflbwi)
KISAH pelatih Timnas Uzbekistan U-17 Islom Ismoilov yang menunjukan Kebesaran Allah SWT saat dicurangi wasit di final Piala Asia U-17 2025 akan diulas Okezone. Timnas Uzbekistan U-17 tampil luar biasa di Piala Asia U-17 2025 yang dilangsungkan di Arab Saudi pada 3-20 April 2025.

Di tiga laga fase grup, Asilbek Aliev dan kawan-kawan menyapu bersih seluruh pertandingan dengan kemenangan. Berturut-turut, Uzbekistan menang 4-1 atas Thailand, menumbangkan China 2-1 dan menghajar tuan rumah Arab Saudi 3-0.

Timnas Uzbekistan U-17 tampil dominan di Piala Asia U-17 2025. (Foto: Instagram/@uzbekistanfa)
Timnas Uzbekistan U-17 tampil dominan di Piala Asia U-17 2025. (Foto: Instagram/@uzbekistanfa)

Hasil itu meloloskan Uzbekistan U-17 ke perempatfinal Piala Asia U-17 2025 sebagai juara Grup A, sekaligus memesan tempat di putaran final Piala Dunia U-17 2025. Dominasi terus dilanjutkan Uzbekistan U-17 di perempatfinal dan semifinal Piala Asia U-17 2025.

Di perempatfinal, wakil Asia Tengah ini mengajar UEA U-17 dengan skor 3-1. Sementara di semifinal, giliran Korea Utara U-17 yang dipermalukan 3-0. Hasil ini pun meloloskan Uzbekistan U-17 ke final untuk menghadapi tuan rumah Arab Saudi.

1. Laga Berat di Final

Laga final diprediksi tak akan berjalan sulit bagi Uzbekistan, mengingat di fase grup mereka menang 3-0 atas Arab Saudi. Namun, keputusan wasit yang membuat langkah Uzbekistan menjadi berat.

Wasit yang memimpin pertandingan, Mohammed Al-Shammari (Qatar), memberi kartu merah kepada dua pemain Timnas Uzbekistan U-17, Sarsanbaev di menit 40 dan Abdukarimov (45+2’).

 

Halaman:
1 2
      
