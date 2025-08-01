Nova Arianto Bicara Kondisi Terkini Timnas Indonesia U-17 Selama TC di Bali

PELATIH Timnas Indonesia U-17, Nova Arianto, bicara kondisi terkini anak asuhnya selama menjalani pemusatan latihan (TC) di Bali. Mereka tengah bersiap menyambut Piala Dunia U-17 2025.

Timnas Indonesia U-17 diketahui sedang melakoni pemusatan latihan di Bali United Training Center, Gianyar, Bali. Sebanyak 30 pemain mengikuti TC yang berlangsung sejak 7 Juli 2025.

1. Perkembangan Baik

Nama-nama yang disertakan oleh Nova didominasi oleh pemain yang tak bermain di Piala Asia U-17 2025. Mantan bek Persib Bandung itu mengaku senang dengan kemajuan skuadnya selama TC di Bali.

“Perkembangan tim sejauh ini sangat baik karena sejak awal TC mencari pemain di luar pemain yang tampil di Piala Asia,” kata Nova dilansir dari laman resmi Bali United, Jumat (1/8/2025).

“Pemain yang sudah ada di sini adalah mereka yang disiapkan untuk beberapa turnamen di bulan Agustus dan kami akan mencoba pemain diaspora juga,” sambung pria berusia 45 tahun itu.

TC nantinya berlangsung hingga 6 Agustus 2025. Setelah itu, Putu Panji dan kolega akan bertolak ke Medan, Sumatra Utara, untuk menjalani turnamen uji coba.