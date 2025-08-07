Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jadwal Timnas Indonesia U-17 di Piala Kemerdekaan 2025: Lawan Tajikistan U-17 di Laga Pembuka!

Ramdani Bur , Jurnalis-Kamis, 07 Agustus 2025 |10:59 WIB
Jadwal Timnas Indonesia U-17 di Piala Kemerdekaan 2025: Lawan Tajikistan U-17 di Laga Pembuka!
Timnas Indonesia U-17 akan menghadapi lawan berat di Piala Kemerdekaan 2025. (Foto: PSSI)
JADWAL Timnas Indonesia U-17 di Piala Kemerdekaan 2025 resmi dirilis. Timnas Indonesia U-17 akan dihadapkan dengan Tajikistan U-17, Uzbekistan U-17 dan Mali U-17 pada 12-18 Agustus 2025. Di laga pertama yang berlangsung Selasa, 12 Agustus 2025 pukul 20.30 WIB, Timnas Indonesia U-17 akan menantang Tajikistan U-17 di Stadion Utama Sumatera Utara.

Sebelumnya pukul 16.00 WIB, Mali U-17 dan Uzbekistan U-17 saling bentrok. Kemudian pada Jumat 15 Agustus 2025 pukul 20.30 WIB, Timnas Indonesia U-17 menantang juara Piala Asia U-17 2025, Uzbekistan U-17, pukul 20.30 WIB. Pada pukul 16.00 WIB, digelar laga Tajikistan U-17 vs Mali U-17.

Timnas Indonesia U-17 siap tempur di Piala Kemerdekaan 2025. (Foto: PSSI)
Timnas Indonesia U-17 siap tempur di Piala Kemerdekaan 2025. (Foto: PSSI)

Terakhir pada Senin 18 Agustus 2025 pukul 20.30 WIB, skuad Garuda Asia -julukan Timnas Indonesia U-17 bersua Mali U-17. Sebelumnya pukul 16.00 WIB, digelar laga Mali U-17 vs Uzbekistan U-17.

1. Duel Kelas Dunia

Laga-laga di Piala Kemerdekaan 2025 dijamin mempertontonkan permainan kelas dunia. Keberhasilan keempat negara di atas lolos Piala Dunia U-17 2025 menjadi tolok ukurnya.

Tajikistan U-17 merupakan juara Grup D Piala Asia U-17 2025. Sekalipun disingkirkan Korea Selatan U-17 di perempatfinal, mereka hanya kalah via adu penalti.

Performa tidak kalah hebatnya ditunjukkan Timnas Indonesia U-17. Skuad asuhan Nova Arianto ini menyapu bersih seluruh pertandingan Grup C dengan kemenangan, termasuk menang 1-0 atas tim kuat Korea Selatan U-17. Langkah Timnas Indonesia U-17 di Piala Asia U-17 2025 terhenti di perempatfinal setelah ditumbangkan Korea Utara 0-6.

 

