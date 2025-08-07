Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Timnas Indonesia U-17 Kalahkan Uzbekistan U-17 sang Pembantai Korea Utara di Piala Asia U-17 2025?

Ramdani Bur , Jurnalis-Kamis, 07 Agustus 2025 |10:41 WIB
Timnas Indonesia U-17 Kalahkan Uzbekistan U-17 sang Pembantai Korea Utara di Piala Asia U-17 2025?
Timnas Indonesia U-17 saat bertemu Kuwait U-17 di Kualifikasi Piala Asia U-17 2025. (Foto: PSSI)
A
A
A

TIMNAS Indonesia U-17 sanggup mengalahkan Timnas Uzbekistan U-17, tim yang pernah membantai Korea Utara U-17 di semifinal Piala Asia U-17 2025? Timnas Indonesia U-17 dan Uzbekistan U-17 akan mentas di Piala Kemerdekaan 2025 yang dilangsungkan di Sumatera Utara pada 12-18 Agustus 2025.

Selain mereka, dua peserta lain Piala Kemerdekaan 2025 adalah Mali U-17 dan Tajikistan U-17. Seluruh peserta Piala Kemerdekaan 2025 merupakan kontestan Piala Dunia U-17 2025 yang dilangsungkan di Qatar pada 3-27 November 2025.

1. Uzbekistan U-17 Tim Terkuat di Piala Kemerdekaan 2025?

Timnas Uzbekistan U-17 juara Piala Asia U-17 2025. (Foto: Instagram/@uzbekistanfa)
Timnas Uzbekistan U-17 juara Piala Asia U-17 2025. (Foto: Instagram/@uzbekistanfa)

Dari empat tim di atas, Uzbekistan U-17 disinyalir sebagai tim terkuat. Status juara Piala Asia U-17 2025 sebagai tolok ukurnya.

Tercatat seluruh pertandingan yang dijalani skuad asuhan Islom Ismoilov (lima laga) di Piala Asia U-17 2025, diakhiri dengan kemenangan. Uzbekistan U-17 bahkan menggilas tim yang disinyalir melakukan pencurian umur, Korea Utara U-17, dengan skor 3-0 di semifinal Piala Asia U-17 2025.

Dominasi benar-benar ditunjukkan Uzbekistan U-17 di Piala Asia U-17 2025. Dua kali bertemu tuan rumah Arab Saudi (fase grup dan final), Uzbekistan U-17 selalu menang.

2. Timnas Indonesia U-17 Sanggup Hantam Uzbekistan U-17?

Jika melihat performa di Piala Asia U-17 2025, butuh usaha ekstra bagi Timnas Indonesia U-17 untuk menghantam Uzbekistan U-17 di Piala Kemerdekaan 2025. Namun, ada secercah harapan melihat skuad Garuda Asia -julukan Timnas Indonesia U-17- untuk mempersulit Uzbekistan U-17.

 

Halaman:
1 2
      
