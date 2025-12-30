Luar Biasa! Persib Bandung Luncurkan Jersey 2026-2027 pada Januari 2026

PERSIB Bandung bergerak cepat untuk memperkenalkan jersey baru meski musim 2025-2026 belum berakhir. Rencananya jersey musim 2026-2027 ini akan diluncurkan pada Januari 2026.

1. Bobotoh Antusias Dapatkan Jersey Persib Bandung

Head of Retail & Merchandising PT Persib Bandung Bermartabat (PBB), Fadma Wijaya mengakui sejauh ini penjualan jersey musim 2025-2026 sangat tinggi. Bobotoh sangat antusias mendapatkan jersey Persib Bandung musim ini.

Penampakan jersey Persib Bandung di musim 2025-2026. (Foto: Instagram/@persib)

“Sejujurnya kalau stok itu kita memang sedikit masih belajar di musim ini. Kenapa? Karena ini musim pertama kita menggunakan jersey buatan dari luar negeri,” kata Fadma kepada awak media termasuk Okezone.

“Jadi kita masih belajar terkait lead time produksi, lead time pengiriman, khususnya cuaca, terus buffer,” sambung Fadma.

2. Sudah Miliki Cara untuk Suplai Jersey Persib Bandung

Di musim 2025-2026 ini, pihaknya terseok-seok hingga terdapat barang pre order (PO) yang cukup besar dari Bobotoh. Namun, ke depan, Fadma mengaku sudah memiliki cara untuk menghindari hal tersebut.

“Di Januari ini kita akan sudah ada final sampling untuk jersey musim depan. Jadi dari mulai Februari sampai Mei itu sudah mulai produksi dan Mei ke Juni sudah bisa pengiriman Insya Allah,” beber Fadma.