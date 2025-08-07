Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Tak Takut, Nova Arianto Justru Antusias Timnas Indonesia U-17 Jumpa Lawan Kuat di Piala Kemerdekaan 2025

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Kamis, 07 Agustus 2025 |02:01 WIB
Tak Takut, Nova Arianto Justru Antusias Timnas Indonesia U-17 Jumpa Lawan Kuat di Piala Kemerdekaan 2025
Pelatih Timnas Indonesia U-17, Nova Arianto. (Foto: PSSI)
A
A
A

BALI – Pelatih Timnas Indonesia U-17, Nova Arianto, menyambut gembira kesempatan skuadnya menghadapi lawan-lawan kuat di Piala Kemerdekaan 2025. Menurutnya, hal ini akan memberikan dampak positif dan membantu menemukan kelemahan tim sebelum tampil di Piala Dunia U-17 2025.

Timnas Indonesia U-17 akan mengikuti turnamen mini bertajuk Piala Kemerdekaan 2025 yang diselenggarakan di Stadion Utama Sumatera Utara pada 12-18 Agustus 2025. Ajang ini sekaligus menjadi ajang pemanasan bagi Garuda Asia sebelum berlaga di Piala Dunia U-17 2025 di Qatar pada November mendatang.

Piala Kemerdekaan 2025 dinilai sebagai persiapan yang ideal bagi Timnas Indonesia U-17 karena mereka akan berhadapan dengan tim-tim tangguh seperti Uzbekistan U-17, Tajikistan U-17, dan Mali U-17. Ketiga tim tersebut juga merupakan kontestan Piala Dunia U-17 2025.

1. Senang Bisa Lawan Tim Kuat

Nova menyambut antusias lawan-lawan ini. Ia percaya bahwa menghadapi tim-tim kuat akan memberikan pengalaman berharga dan membuat skuad Garuda Muda merasakan atmosfer pertandingan internasional.

"Saya senang melihat kualitas lawan yang datang, sangat baik. Itu akan memberikan pengalaman berharga bagi pemain," kata Nova, dilansir dari laman Kita Garuda, Kamis (7/8/2025).

Nova Arianto siap tempur bersama Timnas Indonesia U-17
Nova Arianto siap tempur bersama Timnas Indonesia U-17

"Karena mereka bisa merasakan atmosfer pertandingan dengan level internasional dan menghadapi lawan yang berada di atas kami. Hal itu akan membantu kami mengevaluasi kekurangan sebelum tampil di Piala Dunia," tambahnya.

2. Alasan Turnamen Digelar di Sumatera Utara

Hal menarik lainnya, turnamen ini akan digelar di Sumatera Utara. Biasanya, agenda Timnas Indonesia, baik kelompok umur maupun senior, seringkali diadakan di Pulau Jawa. PSSI sengaja menggelar Piala Kemerdekaan 2025 di luar Jawa untuk menghilangkan kesan "Jawa sentris".

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/51/3182171/timnas_indonesia_u_17_vs_timnas_brasil_u_17-Fot1_large.jpg
Klasemen Sementara Grup H Piala Dunia U-17 2025 Kelar Laga Timnas Indonesia U-17 vs Brasil U-17: Garuda Asia Ke-3, Brasil dan Zambia Lolos 32 Besar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/51/3182169/timnas_zambia_u_17-29Fn_large.jpg
Hasil Timnas Zambia U-17 vs Honduras U-17 di Piala Dunia U-17 2025: Menang 5-2, Zambia U-17 Lolos ke 32 Besar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/51/3182167/timnas_indonesia_u_17-vQMw_large.jpg
Hasil Timnas Indonesia U-17 vs Brasil U-17 di Piala Dunia U-17 2025: Garuda Asia Kalah Telak 0-4!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/51/3182164/timnas_indonesia_u_17_vs_timnas_brasil_u_17-psrw_large.jpg
Hasil Timnas Indonesia U-17 vs Brasil U-17: Ruan Pablo Cetak Gol, Tim Samba Makin Tinggalkan Jauh Garuda Asia 4-0!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/07/51/1641511/mtbxc-dual-suspension-canggih-lahir-dari-feedback-juara-asia-myl.webp
MTB-XC Dual Suspension Canggih, Lahir dari Feedback Juara Asia
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/07/persib_bandung_adam_alis.jpg
Adam Alis Ungkap Kalimat Sakti Bojan Hodak yang Bikin Persib Comeback atas Selangor FC
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement