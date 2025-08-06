Jelang Piala Kemerdekaan 2025, Nova Arianto Ungkap Perkembangan Timnas Indonesia U-17

TIMNAS Indonesia U-17 akan beraksi di turnamen mini bertajuk Piala Kemerdekaan 2025. Jelang menghadapi turnamen itu, pelatih kepala, Nova Arianto, membeberkan perkembangan skuad Garuda Asia menjelang turnamen tersebut.

Piala Kemerdekaan 2025 akan diselenggarakan di Stadion Utama Sumatera Utara, Deli Serdang, pada 12-18 Agustus mendatang. Ajang ini menjadi pemanasan bagi Timnas Indonesia U-17 sebelum berkompetisi di Piala Dunia U-17 2025.

1. Senang dengan Perkembangan Tim

Timnas Indonesia U-17 telah memulai persiapan dengan menjalani pemusatan latihan (TC) di Bali sejak 7 Juli, yang akan berakhir pada 6 Agustus 2025. Dari hasil TC tersebut, Nova telah memanggil 30 pemain untuk Piala Kemerdekaan 2025, termasuk tiga pemain diaspora, yaitu Mathew Baker, Eiza Jacob, dan Noha Pohan.

Terkait perkembangan tim, Nova menyatakan sejauh ini skuad Garuda Asia menunjukkan perkembangan yang positif. Namun, tim masih belum lengkap karena masih menunggu kehadiran tiga pemain diaspora.

Nova Arianto siap tempur bersama Timnas Indonesia U-17

"Perkembangan tim cukup baik, dan memang fokus kami di Bali selain melihat beberapa opsi pemain baru, ini menjadi awal kami menuju Piala Dunia U-17," kata Nova, dilansir dari laman Kita Garuda, Rabu (6/8/2025).

"Kami masih menunggu beberapa pemain untuk bergabung, seperti Mathew Baker, Eizar Jacob Tanjung, dan Noha Simangunsong," tambahnya.

2. Sambut Baik Adanya Piala Kemerdekaan 2025

Nova juga menyampaikan rasa terima kasihnya kepada PSSI yang telah memfasilitasi laga uji coba internasional. Menurutnya, rangkaian uji coba ini sangat penting bagi Timnas Indonesia U-17 untuk mengukur kekuatan mereka melawan tim-tim tangguh sebelum berlaga di Piala Dunia U-17 2025.