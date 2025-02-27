JAKARTA - Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-17 optimis lolos dari fase grup Piala Asia U-17 2025. Bahkan pelatih Timnas Indonesia U-17, Nova Arianto menargetkan Garuda Asia –julukan Timnas Indonesia U-17– untuk finis menjadi juara Grup C.
Sebagaimana diketahui, skuad Garuda Asia tergabung di Grup C bersama dengan Afghanistan, Korea Selatan, dan Yaman. Ajang tersebut akan bergulir pada 3 sampai 20 April 2025.
Nova mengatakan Timnas Indonesia U-17 akan tampil habis-habisan di Piala Asia U-17 2025 sejajk fase grup. Hal tersebut agar Timnas Indonesia U-17 dapat hasil maksimal dalam ajang tersebut, terutama untuk lolos ke Piala Dunia U-17 2025.
Ya, Zahaby Gholy dan kolega dibebani target lolos ke Piala Dunia U-17 2025. Sebelumnya, target itu juga diberikan ke Timnas Indonesia U-20, tapi gagal dicapai.
Untuk bisa lolos ke Piala Dunia U-17 2025, Timnas Indonesia U-17 hanya perlu lolos fase grup saja. Untuk lolos, maka Timnas Indonesia U-17 wajib finis di urutan dua besar pada Grup C tersebut.
"Ya, kami berusaha yang terbaik," kata Nova di Jakarta, Rabu (26/2/2025).
Mantan pemain Timnas Indonesia itu tidak mau membicarakan targetnya secara pribadi. Lantaran, dia berusaha fokus sepenuhnya mencapai target yang sudah ditetapkan PSSI saat ini untuk Timnas Indonesia U-17.