HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Target Timnas Indonesia U-17 di Piala Asia U-17 2025: Nova Arianto Optimis Juara Grup

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Kamis, 27 Februari 2025 |08:32 WIB
Target Timnas Indonesia U-17 di Piala Asia U-17 2025: Nova Arianto Optimis Juara Grup
Timnas Indonesia U-17 siap hadapi Piala Asia U-17 2025. (Foto: PSSI)
A
A
A

JAKARTA - Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-17 optimis lolos dari fase grup Piala Asia U-17 2025. Bahkan pelatih Timnas Indonesia U-17, Nova Arianto menargetkan Garuda Asia –julukan Timnas Indonesia U-17– untuk finis menjadi juara Grup C.

Sebagaimana diketahui, skuad Garuda Asia tergabung di Grup C bersama dengan Afghanistan, Korea Selatan, dan Yaman. Ajang tersebut akan bergulir pada 3 sampai 20 April 2025.

1. Siap Tampil Maksimal

Nova mengatakan Timnas Indonesia U-17 akan tampil habis-habisan di Piala Asia U-17 2025 sejajk fase grup. Hal tersebut agar Timnas Indonesia U-17 dapat hasil maksimal dalam ajang tersebut, terutama untuk lolos ke Piala Dunia U-17 2025.

Ya, Zahaby Gholy dan kolega dibebani target lolos ke Piala Dunia U-17 2025. Sebelumnya, target itu juga diberikan ke Timnas Indonesia U-20, tapi gagal dicapai.

Untuk bisa lolos ke Piala Dunia U-17 2025, Timnas Indonesia U-17 hanya perlu lolos fase grup saja. Untuk lolos, maka Timnas Indonesia U-17 wajib finis di urutan dua besar pada Grup C tersebut.

"Ya, kami berusaha yang terbaik," kata Nova di Jakarta, Rabu (26/2/2025).

Nova Arianto hadir dalam acara garapan LaLiga Andri Bagus Okezone
Nova Arianto hadir dalam acara garapan LaLiga

2. Soal Target

Mantan pemain Timnas Indonesia itu tidak mau membicarakan targetnya secara pribadi. Lantaran, dia berusaha fokus sepenuhnya mencapai target yang sudah ditetapkan PSSI saat ini untuk Timnas Indonesia U-17.

 



      
