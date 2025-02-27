Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Bicara Lawan Timnas Indonesia U-17 di Piala Asia U-17 2025, Nova Arianto: Semua Diwaspadai

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Kamis, 27 Februari 2025 |08:11 WIB
Bicara Lawan Timnas Indonesia U-17 di Piala Asia U-17 2025, Nova Arianto: Semua Diwaspadai
Pelatih Timnas Indonesia U-17, Nova Arianto. (Foto: PSSI)
A
A
A

JAKARTA - Pelatih Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-17, Nova Arianto, mengaku mewaspadai seluruh tim yang berada di Grup C Piala Asia U-17 2025. Sebab bagi Nova, ketiga tim lawan Garuda Asia –julukan Timnas Indonesia U-17– berbahaya semua.

Sebagaimana diketahui, Skuad Garuda Asia tergabung di Grup C bersama dengan Afghanistan, Korea Selatan, dan Yaman. Turnamen tersebut akan bergulir pada 3 sampai dengan 20 April 2025.

1. Ujian Berat

Nova mengatakan Timnas Indonesia U-17 akan dihadapkan ujian berat dalam fase Grup C. Jadi, Timnas Indonesia U-17 harus menampilkan performa apik dalam setiap laga agar dapat meraih hasil maksimal.

"Ya, pastinya semua (diwaspadai). Tim yang ada di grup kami pastinya harus kami waspadai ya," kata Nova di Jakarta, Kamis (27/2/2024).

"Di kualifikasi terakhir Korea Selatan, Yaman, dan Afghanistan mempunyai secara peringkat mereka ada di nomor satu atau di juara grup mereka di grupnya masing-masing," tambahnya.

Hasil Drawing Fase Grup Piala Asia U-17 2025
Hasil Drawing Fase Grup Piala Asia U-17 2025

2. Maksimalkan Persiapan

Mantan pemain Timnas Indonesia itu menegaskan akan memaksimalkan waktu yang ada untuk mematangkan persiapan Timnas Indonesia U-17. Hal itu akan menjadi modal tim asuhannya melawan tim-tim yang punya kualitas cukup baik.

“Saya lihat dari secara kualitas mereka cukup baik. Kami harus memperhatikan mereka semua terutama Korea yang jadi lawan pertama,” ujarnya

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/51/3176995/nova_arianto-VAjD_large.jpg
Bukan Taktik, Nova Arianto Ungkap Faktor yang Dibutuhkan Timnas Indonesia U-17 untuk Kalahkan Brasil di Piala Dunia U-17 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/07/51/3161076/momen_islom_ismoilov_menunjukan_kebesaran_tuhan_setelah_dua_pemain_timnas_uzbekistan_u_17_dikartu_merah_wasit_alieflbwi-pJaC_large.jpg
Kisah Pelatih Timnas Uzbekistan U-17 yang Tunjukkan Kebesaran Allah SWT saat Dicurangi Wasit di Final Piala Asia U-17 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/31/51/3159438/nova_arianto_bicara_kondisi_terkini_timnas_indonesia_u_17_selama_tc_di_bali-KH9m_large.jpg
Nova Arianto Bicara Kondisi Terkini Timnas Indonesia U-17 Selama TC di Bali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/04/51/3136168/timnas_arab_saudi_u_17-z6J3_large.jpg
Arab Saudi Akan Jadi Tuan Rumah Piala Asia U-17 untuk 3 Edisi Sekaligus, hingga 2028!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/02/51/1650843/dukung-penuh-atlet-muda-biliar-mnc-university-siapkan-beasiswa-hingga-100-xip.webp
Dukung Penuh Atlet Muda Biliar, MNC University Siapkan Beasiswa hingga 100%
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/03/manchester_city.jpg
Hasil Lengkap Liga Inggris Semalam: Man City Menangi Drama 9 Gol Vs Fulham, Haaland Bikin Rekor!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement