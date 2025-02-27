Bicara Lawan Timnas Indonesia U-17 di Piala Asia U-17 2025, Nova Arianto: Semua Diwaspadai

JAKARTA - Pelatih Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-17, Nova Arianto, mengaku mewaspadai seluruh tim yang berada di Grup C Piala Asia U-17 2025. Sebab bagi Nova, ketiga tim lawan Garuda Asia –julukan Timnas Indonesia U-17– berbahaya semua.

Sebagaimana diketahui, Skuad Garuda Asia tergabung di Grup C bersama dengan Afghanistan, Korea Selatan, dan Yaman. Turnamen tersebut akan bergulir pada 3 sampai dengan 20 April 2025.

1. Ujian Berat

Nova mengatakan Timnas Indonesia U-17 akan dihadapkan ujian berat dalam fase Grup C. Jadi, Timnas Indonesia U-17 harus menampilkan performa apik dalam setiap laga agar dapat meraih hasil maksimal.

"Ya, pastinya semua (diwaspadai). Tim yang ada di grup kami pastinya harus kami waspadai ya," kata Nova di Jakarta, Kamis (27/2/2024).

"Di kualifikasi terakhir Korea Selatan, Yaman, dan Afghanistan mempunyai secara peringkat mereka ada di nomor satu atau di juara grup mereka di grupnya masing-masing," tambahnya.

Hasil Drawing Fase Grup Piala Asia U-17 2025

2. Maksimalkan Persiapan

Mantan pemain Timnas Indonesia itu menegaskan akan memaksimalkan waktu yang ada untuk mematangkan persiapan Timnas Indonesia U-17. Hal itu akan menjadi modal tim asuhannya melawan tim-tim yang punya kualitas cukup baik.

“Saya lihat dari secara kualitas mereka cukup baik. Kami harus memperhatikan mereka semua terutama Korea yang jadi lawan pertama,” ujarnya