HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Komentar Berkelas Nova Arianto soal Potensi Senasib dengan Indra Sjafri jika Timnas Indonesia U-17 Gagal Penuhi Target

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Kamis, 27 Februari 2025 |07:28 WIB
Komentar Berkelas Nova Arianto soal Potensi Senasib dengan Indra Sjafri jika Timnas Indonesia U-17 Gagal Penuhi Target
Pelatih Timnas Indonesia U-17, Nova Arianto. (Foto: PSSI)
A
A
A

JAKARTA – Pelatih Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-17, Nova Arianto disebut-sebut tengah dalam tekanan jelang Piala Asia U-17 2025. Sebab ada potensi Nova bakal senasib dengan Indra Sjafri jika gagal membuat Timnas Indonesia U-17 memenuhi target, yakni lolos Piala Dunia U-17 2025.

Indra Sjafri diketahui sudah dipecat oleh PSSI dari kursi kepelatihan Timnas Indonesia U-20 usai gagal total di Piala Asia U-20 2025. Lantas akankah Nova Arianto bakal menerima nasib yang sama?

1. Berpotensi Senasib dengan Indra Sjafri

Seperti diketahui, Timnas Indonesia U-20 harus terhenti di babak grup Piala Asia U-20 2025. Kegagalan itu sekaligus membuat Garuda Nusantara gagal merebut tiket Piala Dunia U-20 2025. Karena hasil minor itu, PSSI mencopot Indra Sjafri dari jabatannya.

Situasi seperti itu bisa saja menimpa Nova. Hal itu bisa terjadi jika Timnas Indonesia U-17 meraih hasil minor di Piala Asia U-17 2025 yang berlangsung di Arab Saudi pada 3 sampai 20 April mendatang. Ajang tersebut sekaligus menjadi kualifikasi Piala Dunia U-17 2025.

PSSI pun mematok target kepada Timnas Indonesia U-17 untuk bisa merebut tiket tersebut. Jika gagal, bukan tidak mungkin Nova juga akan dicopot seperti halnya Indra Sjafri di Timnas Indonesia U-20.

Tapi, Nova mengaku tidak tertekan dengan situasi yang ada. Menurutnya, hal tersebut justru membuat dirinya semakin termotivasi untuk bisa meraih target yang diberikan PSSI.

“Tadi sudah saya sampaikan masalah tekanan tidak ada ya,” kata Nova di Jakarta, dikutip Kamis (27/2/2025).

“Tetapi itu harusnya bisa menjadikan motivasi ya, motivasi buat kami di tim U17 agar apa yang menjadi target dari federasi bisa kita penuhi dan kita bisa menutupi lagi,” sambungnya.

 

