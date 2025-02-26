Advertisement
HOME BOLA LIGA SPANYOL

Diundang LaLiga, Pelatih Timnas Indonesia U-17 Nova Arianto Bicara Pentingnya Teknologi dalam Sepakbola

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Rabu, 26 Februari 2025 |22:58 WIB
Diundang LaLiga, Pelatih Timnas Indonesia U-17 Nova Arianto Bicara Pentingnya Teknologi dalam Sepakbola
Nova Arianto bicara pentingnya teknologi dalam sepakbola. (Foto: Andri Bagus/Okezone)
A
A
A

PELATIH Timnas Indonesia U-17, Nova Arianto, diundang LaLiga dalam acara bertajuk "Fraud Audiovisual dan Teknologi dalam Olahraga". Dalam acara yang dilangsungkan di LALIGA Extra Time di TopGolf Jakarta, Rabu (26/2/2025), Nova Arianto mengatakan pentingnya teknologi dalam sepakbola.

Nova Arianto melihat salah satu fungsi teknologi dalam sepakbola adalah penggunaan GPS untuk memantau performa pemain secara detail. Hal ini pun sudah dilakukan Nova Arianto sewaktu memimpin latihan Timnas Indonesia U-17.

Nova Arianto hadir dalam acara garapan LaLiga. (Foto: Andri Bagus/Okezone)
Nova Arianto hadir dalam acara garapan LaLiga. (Foto: Andri Bagus/Okezone)

"Kami dapat menganalisis berbagai aspek kinerja, termasuk jarak tempuh saat berlari dengan teknologi ini. Data ini sangat berguna dalam menilai daya tahan dan kekuatan pemain secara lebih akurat," kata Nova Arianto di Jakarta, Rabu (26/2/2025).

Selain Nova Arianto, Almudena Gomez sebagai Representasi LALIGA di Indonesia, Roy Debashis sebagai Chief Product Officer Vision+, Rikson Sitorus yang menjabat Ketua Tim Kerja Analis Hukum dan Penyidik KI DJKI hadir juga hadir dalam acara tersebut.

Ada juga Direktur Olahraga Persib Group Adhitia Herawan, Pemimpin Regional APAC GSIC Peggy Tng dan Akademisi dari Universitas Negeri Jakarta Dzulfikar Diyananda. Perwakilan dari Espanyol, Sevilla, dan Atletico Madrid juga hadir melalui rekaman video.

Selain peran teknologi, LaLiga saat ini juga sedang gencar mengampanyekan gerakan anti pembajakan Audiovisual untuk mengatasi penyiaran ilegal. Almudena Gómez mengatakan tema perbincangan kali ini sangat cocok dengan pengembangan sepakbola di Indonesia, yakni dalam perlindungan hak cipta, teknologi untuk daya saing dan sepakbola usia muda.

 

