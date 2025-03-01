Hasil Timnas Australia U-20 vs Timnas Arab Saudi U-20 di Final Piala Asia U-20 2025: Young Socceroos Juara via Adu Penalti!

Timnas Australia U-20 juara Piala Asia U-20 2025 usai mengalahkan Timnas Arab Saudi U-20 2025 5-4 di babak adu penalti (Foto: Instagram/@footballaus)

SHENZHEN – Hasil Timnas Australia U-20 vs Timnas Arab Saudi U-20 di final Piala Asia U-20 2025 sudah diketahui. Laga di Stadion Baoan Sports Centre, Shenzhen, China, Sabtu (1/3/2025) malam WIB, itu berakhir dengan skor 5-4 di babak adu penalti setelah imbang 1-1 selama 120 menit.

Gol dicetak oleh Louis Agosti (24’) untuk Australia dan Arab Saudi membalas via Talal Haji (45+2’). Setelah 120 menit masih 1-1, Young Socceroos keluar sebagai juara berkat kemenangan 5-4 di adu penalti.

Timnas Australia U-20 vs Timnas Arab Saudi (Foto: Instagram/@footballaus)

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Laga berjalan seru sejak awal. Baru tiga menit, Arab Saudi mengancam lewat tembakan jarak jauh Haji. Beruntung, bola yang meluncur deras itu bisa diselamatkan kiper Steven Hall.

Haji lagi-lagi mengintip peluang di menit ke-13. Kali ini, tembakannya meleset dari target. Australia baru bisa membalas di menit ke-15 tatkala sundulan Musa Toure dari tengah kotak penalti melenceng tipis!

Arab Saudi lagi-lagi mendapat peluang di menit ke-18 ketika sepakan Amar Al Yuhaybi diselamatkan kiper. Gol akhirnya tiba di menit ke-24 tetapi untuk Australia. Sepakan jarak jauh Agosti bersarang indah di gawang Hamed Al Shanqiti!

Gol tersebut mengubah jalannya laga. Arab Saudi kian bernafsu. Namun, Australia lagi-lagi mendapat peluang di menit ke-36. Sayangnya, tembakan Alexander Badolato meleset dari gawang.

Jelang rehat, Arab Saudi berhasil menyamakan skor. Umpan silang Nawaf Al Ghulaimish berhasil ditanduk dengan sempurna oleh Haji. Skor 1-1 tercipta saat turun minum.

Babak Kedua

Sejumlah pemain seperti Joshua Inserra dan Zach Lisolajski ditarik keluar. Meski begitu, permainan Socceroos masih terbaca dengan baik oleh Timnas Arab Saudi U-20. Kedua tim pun masih belum mendapatkan peluang terbaiknya.

Akhir-akhir pertandingan babak kedua menjadi ‘neraka’ bagi Timnas Arab Saudi U-20. Ya, Timnas Australia U-20 melancarkan serangan masif dan menciptakan banyak peluang berbahaya. Sayangnya, tidak ada gol tambahan tercipta hingga akhir babak kedua. Kedua tim bermain imbang 1-1 di waktu normal.