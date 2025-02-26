Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Timnas Australia U-20 vs Jepang U-20 di Semifinal Piala Asia U-20 2025: Menang 2-0, Socceroos Tantang Arab Saudi di Final!

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Rabu, 26 Februari 2025 |20:53 WIB
Hasil Timnas Australia U-20 vs Jepang U-20 di Semifinal Piala Asia U-20 2025: Menang 2-0, Socceroos Tantang Arab Saudi di Final!
Timnas Australia U-20 vs Timnas Jepang U-20. (Foto: Instagram/@footballaus)
A
A
A

HASIL Timnas Australia U-20 vs Jepang U-20 di semifinal Piala Asia U-20 2025 akan diulas Okezone. Skuad muda Socceroos -julukan Timnas Australia- sukses melesat ke babak final.

Kepastian itu didapat usai Timnas Australia U-20 bungkam Jepang U-20 dengan skor 2-0 di babak semifinal Piala Asia U-20 2025. Laga itu dimainkan di Baoan Stadium, Shenzhen, China, Rabu (26/2/2025) malam WIB.

Timnas Australia U-20 vs timnas jepang U-20

Kemenangan ini praktis membawa Australia U-20 ke partai final. Di partai puncak itu, mereka akan menghadapi Arab Saudi U-20 usai bungkam Korea Selatan U-20.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Kedua kesebelasan bermain agresif sejak menit awal. Jual beli serangan dimainkan Australia U-20 dan Jepang U-20. Hanya saja, serangan yang dilancarkan kedua tim masih terlalu polos.

Australia U-20 cukup mendominasi jalannya pertandingan. Sementara Jepang U-20 terlihat kerap mengandalkan skema serangan balik cepat yang masih belum berbuah manis.

Hingga laga memasuki menit ke-35, tidak ada sekeping gol yang tercipta. Pada akhirnya, Australia U-20 dan Jepang U-20 bermain imbang 0-0 di babak pertama.

 

Halaman:
1 2
      
