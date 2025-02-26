Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Ini Penyebab Patrick Kluivert Tak Panggil Elkan Baggott ke Timnas Indonesia untuk Laga Lawan Australia dan Bahrain?

Ramdani Bur , Jurnalis-Rabu, 26 Februari 2025 |18:13 WIB
Ini Penyebab Patrick Kluivert Tak Panggil Elkan Baggott ke Timnas Indonesia untuk Laga Lawan Australia dan Bahrain?
Elkan Baggott gagal masuk skuad Timnas Indonesia pada Maret 2025 karena attitude buruk? (Foto: Instagram/@elkanbaggott)
A
A
A

PELATIH Timnas Indonesia, Patrick Kluivert, dikabarkan tidak memanggil Elkan Baggott untuk laga melawan Australia dan Bahrain pada 20 serta 25 Maret 2025. Informasi ini disampaikan pengamat sepakbola Tanah Air, Haris Pardede.

“Kabar yang kurang menggembirakan adalah, boleh dikatakan hampir pasti dia (Elkan Baggott) tidak akan bisa membela Timnas Indonesia setidaknya sampai dengan bulan Maret 2025,” kata Bung Harpa -sapaan akrab Haris Pardede, Okezone mengutip dari channel YouTube Bung Harpa, Rabu (26/2/2025).

1. Elkan Baggott Tampil Memukau di Blackpool FC

Elkan Baggott saat membela Blackpool FC @elkanbaggott

Tidak dipanggilnya Elkan Baggott membuat terkejut Bung Harpa. Sebab, Elkan Baggott sedang panas-panasnya bersama sang klub, Blackpool FC.

Dalam delapan laga terkini yang dijalani Blackpool FC, Elkan Baggott selalu bermain dengan rincian lima starter dan tiga cadangan. Dari delapan pertandingan itu, Blackpool FC tidak terkalahkan dengan catatan tiga menang dan lima imbang.

“Setidaknya di Maret ini kita jangan berpikir dia akan akan tampil. Karena sudah confirm dia tak dipanggil. Ini sedikit menggelitik saya, karena dulunya dia isunya sempat berseteru dengan Shin Tae-yong (sehingga tak dipanggil). Namun, Shin Tae-yong sekarang sudah enggak ada, tapi dia tetap tak dipanggil,” lanjut Bung Harpa.

2. Attitude Jadi Alasan Patrick Kluivert Tak Panggil Elkan Baggott?

Jika bicara kualitas, Elkan Baggott mungkin cukup oke untuk membela Timnas Indonesia. Ketimbang Justin Hubner atau pemain-pemain yang merumput di Liga 1, Elkan Baggott cukup bisa bersaing untuk masuk skuad Timnas Indonesia.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/51/3187352/shin_tae_yong_resmi_ke_indonesia_shintaeyong7777-UidO_large.jpg
Shin Tae-yong Resmi Balik ke Indonesia, Ada Kaitan dengan Timnas Indonesia?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/51/3187299/berikut_dua_calon_pelatih_top_yang_resmi_gagal_menangani_timnas_indonesia-JMsr_large.jpg
2 Calon Pelatih Top yang Resmi Gagal Tangani Timnas Indonesia, Nomor 1 Timur Kapadze!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/51/3187260/timnas_indonesia-0Ujz_large.jpg
Hasil Wawancara di Eropa: 2 Nama Calon Pelatih Timnas Indonesia Bakal Dibahas di Rapat Exco PSSI!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/51/3187220/giovanni_van_bronckhorst-4h3j_large.jpg
Adu Prestasi John Herdman dan Van Bronckhorst, Calon Kuat Pelatih Timnas Indonesia
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/02/51/1650751/pb-pobsi-cari-bibit-unggul-atlet-biliar-kalangan-pelajar-siapkan-bertanding-kelas-dunia-igd.webp
PB POBSI Cari Bibit Unggul Atlet Biliar Kalangan Pelajar, Siapkan Bertanding Kelas Dunia
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/02/mnc_university_memastikan_seluruh_peserta_kejurnas.jpg
MNC University Hadiahkan Beasiswa ke Seluruh Peserta Kejurnas Pelajar PB POBSI 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement