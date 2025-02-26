Ini Penyebab Patrick Kluivert Tak Panggil Elkan Baggott ke Timnas Indonesia untuk Laga Lawan Australia dan Bahrain?

PELATIH Timnas Indonesia, Patrick Kluivert, dikabarkan tidak memanggil Elkan Baggott untuk laga melawan Australia dan Bahrain pada 20 serta 25 Maret 2025. Informasi ini disampaikan pengamat sepakbola Tanah Air, Haris Pardede.

“Kabar yang kurang menggembirakan adalah, boleh dikatakan hampir pasti dia (Elkan Baggott) tidak akan bisa membela Timnas Indonesia setidaknya sampai dengan bulan Maret 2025,” kata Bung Harpa -sapaan akrab Haris Pardede, Okezone mengutip dari channel YouTube Bung Harpa, Rabu (26/2/2025).

1. Elkan Baggott Tampil Memukau di Blackpool FC

Tidak dipanggilnya Elkan Baggott membuat terkejut Bung Harpa. Sebab, Elkan Baggott sedang panas-panasnya bersama sang klub, Blackpool FC.

Dalam delapan laga terkini yang dijalani Blackpool FC, Elkan Baggott selalu bermain dengan rincian lima starter dan tiga cadangan. Dari delapan pertandingan itu, Blackpool FC tidak terkalahkan dengan catatan tiga menang dan lima imbang.

“Setidaknya di Maret ini kita jangan berpikir dia akan akan tampil. Karena sudah confirm dia tak dipanggil. Ini sedikit menggelitik saya, karena dulunya dia isunya sempat berseteru dengan Shin Tae-yong (sehingga tak dipanggil). Namun, Shin Tae-yong sekarang sudah enggak ada, tapi dia tetap tak dipanggil,” lanjut Bung Harpa.

2. Attitude Jadi Alasan Patrick Kluivert Tak Panggil Elkan Baggott?

Jika bicara kualitas, Elkan Baggott mungkin cukup oke untuk membela Timnas Indonesia. Ketimbang Justin Hubner atau pemain-pemain yang merumput di Liga 1, Elkan Baggott cukup bisa bersaing untuk masuk skuad Timnas Indonesia.