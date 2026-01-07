Dikonfirmasi Ketua BTN Sumardji, John Herdman Hanya Boyong 2 Asisten Pelatih Asing untuk Timnas Indonesia

JAKARTA – Pelatih anyar Timnas Indonesia, John Herdman, dipastikan akan membawa staf kepercayaannya untuk membesut Skuad Garuda. Berbeda dengan pendahulunya yang membawa rombongan besar, juru taktik asal Inggris ini memilih untuk bekerja dengan tim kecil yang lebih ramping namun efisien dalam jajaran kepelatihan asingnya.

Sebagaimana diketahui, Herdman telah resmi diumumkan oleh PSSI sebagai pelatih baru Timnas Indonesia pada Sabtu 3 Januari 2026 lalu. Eks pelatih Timnas Kanada itu ditunjuk untuk menggantikan peran Patrick Kluivert yang didepak usai gagal membawa Skuad Garuda melaju ke putaran final Piala Dunia 2026.

Meski sudah diumumkan, hingga kini identitas para asisten yang akan mendampingi Herdman di Timnas Indonesia masih dirahasiakan. Publik pun mulai berspekulasi mengenai komposisi staf kepelatihannya, apakah akan mengikuti pola kepemimpinan sebelumnya atau justru membawa warna baru yang lebih segar.

1. Komposisi Minimalis

Terkait hal itu, Sumardji selaku Ketua Badan Tim Nasional (BTN) PSSI, memastikan bahwa Herdman tidak akan membawa banyak asisten pelatih asing. Menurut keterangannya, kemungkinan besar jumlah asisten yang didatangkan dari luar negeri hanya dua orang saja.

“Jadi kalau kaitannya dengan asisten pelatih ya, sesuai dengan apa yang disampaikan itu, kemungkinan untuk asisten asingnya dua,” kata Sumardji saat dihubungi wartawan, Rabu (7/1/2026).

Ketua BTN , Sumardji. (Foto: Cikal Bintang/Okezone)

Tetapi, kata Sumardji, jumlah tersebut masih bisa bertambah seiring berjalannya waktu. Keputusan akhir mengenai kebutuhan personel tambahan akan bergantung pada situasi dan kondisi lapangan saat John Herdman sudah mulai memimpin sesi latihan Timnas Indonesia nanti.

“Kemungkinan ya, nanti akan melihat situasi. Tidak pasti ya, artinya kemungkinan dua, kemungkinan bisa juga lebih gitu ya,” tambahnya.