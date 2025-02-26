7 Pemain Keturunan Tambahan yang Terang-terangan Siap Bela Timnas Indonesia, Nomor 1 Mantan Anak Buah Alex Pastoor!

SEBANYAK 7 pemain keturunan tambahan yang terang-terangan siap membela Timnas Indonesia akan diulas Okezone. Tak bisa dipungkiri, prestasi Timnas Indonesia meningkat dalam beberapa tahun terakhir.

Timnas Indonesia sanggup lolos ke 16 besar Piala Asia 2023 dan dalam posisi tepat lolos Piala Dunia 2026. Alhasil, ada banyak pemain keturunan yang berhasrat membela Timnas Indonesia. Siapa saja?

Berikut 7 pemain keturunan tambahan yang terang-terangan siap membela Timnas Indonesia:

7. Adrian Wibowo (LAFC)

Adrian Wibowo yang musim ini naik ke tim senior Los Angeles FC (LAFC), akan memikirkan jika mendapatkan tawaran membela Timnas Indonesia. Pemain berdarah Surabaya ini dapat diandalkan untuk mengisi posisi winger kanan skuad Garuda.

“Ada kontak dari PSSI, tapi tidak resmi. Saya tentu terbuka (untuk memperkuat Timnas Indonesia) dan akan saya pertimbangkan," kata Adrian Wibowo, Okezone mengutip dari channel YouTube Yussa Nugraha.

6. Mauro Zijlstra (FC Volendam)

Mauro Zijlstra tampil tajam bersama FC Volendam U-21 musim ini. Dari 14 pertandingan, penyerang berusia 20 tahun itu mengemas 11 gol dan tiga assist. Alhasil, Mauro Zijlstra beberapa kali bermain bersama tim senior FC Volendam.

“Ya, saya sedang menjalani proses (naturalisasi), itu istilah yang mereka (PSSI) gunakan. Paspor saya sedang diurus. Mereka sedang mengecek dokumen, dan jika semuanya sudah selesai saya akan terbang ke Indonesia,” kata Mauro Zijlstra, Okezone mengutip dari channel YouTube Voetbal Primeur, medio September 2024.

5. Thomas Poll (SC Cambuur)

Thomas Poll yang musim ini mencetak dua gol dari 21 laga Liga 2 Belanda 2024-2025 bersama SC Cambuur, berniat membela Timnas Indonesia. Sayangnya, posisi bermain Thomas Poll (SC Cambuur) sama persis dengan Calvin Verdonk dan Dean James yakni fullback kiri.

"Jadi baru-baru ini ada orang yang tahu kalau saya memiliki darah Indonesia. Saya sendiri belum pernah dihubungi oleh PSSI. Tentu saya terbuka (jika bermain untuk Timnas Indonesia),” kata Thomas Poll, Okezone mengutip dari channel YouTube Yussa Nugraha.