Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

7 Pemain Keturunan Tambahan yang Terang-terangan Siap Bela Timnas Indonesia, Nomor 1 Mantan Anak Buah Alex Pastoor!

Ramdani Bur , Jurnalis-Rabu, 26 Februari 2025 |17:34 WIB
7 Pemain Keturunan Tambahan yang Terang-terangan Siap Bela Timnas Indonesia, Nomor 1 Mantan Anak Buah Alex Pastoor!
Alex Pastoor (kanan) pernah menangani Ilias Alhaft di Almere City. (Foto: Instagram/@alex.pastoor)
A
A
A

SEBANYAK 7 pemain keturunan tambahan yang terang-terangan siap membela Timnas Indonesia akan diulas Okezone. Tak bisa dipungkiri, prestasi Timnas Indonesia meningkat dalam beberapa tahun terakhir.

Timnas Indonesia sanggup lolos ke 16 besar Piala Asia 2023 dan dalam posisi tepat lolos Piala Dunia 2026. Alhasil, ada banyak pemain keturunan yang berhasrat membela Timnas Indonesia. Siapa saja?

Berikut 7 pemain keturunan tambahan yang terang-terangan siap membela Timnas Indonesia:

7. Adrian Wibowo (LAFC)

Adrian Wibowo bermain untuk Los Angeles FC (Foto: Instagram/@lafc)

Adrian Wibowo yang musim ini naik ke tim senior Los Angeles FC (LAFC), akan memikirkan jika mendapatkan tawaran membela Timnas Indonesia. Pemain berdarah Surabaya ini dapat diandalkan untuk mengisi posisi winger kanan skuad Garuda.

“Ada kontak dari PSSI, tapi tidak resmi. Saya tentu terbuka (untuk memperkuat Timnas Indonesia) dan akan saya pertimbangkan," kata Adrian Wibowo, Okezone mengutip dari channel YouTube Yussa Nugraha.

6. Mauro Zijlstra (FC Volendam)

Mauro Ziljstra @mauroziljstra

Mauro Zijlstra tampil tajam bersama FC Volendam U-21 musim ini. Dari 14 pertandingan, penyerang berusia 20 tahun itu mengemas 11 gol dan tiga assist. Alhasil, Mauro Zijlstra beberapa kali bermain bersama tim senior FC Volendam.

“Ya, saya sedang menjalani proses (naturalisasi), itu istilah yang mereka (PSSI) gunakan. Paspor saya sedang diurus. Mereka sedang mengecek dokumen, dan jika semuanya sudah selesai saya akan terbang ke Indonesia,” kata Mauro Zijlstra, Okezone mengutip dari channel YouTube Voetbal Primeur, medio September 2024.

5. Thomas Poll (SC Cambuur)

Thomas Poll bermain di SC Cambuur (Foto: Instagram/@pollthomas)

Thomas Poll yang musim ini mencetak dua gol dari 21 laga Liga 2 Belanda 2024-2025 bersama SC Cambuur, berniat membela Timnas Indonesia. Sayangnya, posisi bermain Thomas Poll (SC Cambuur) sama persis dengan Calvin Verdonk dan Dean James yakni fullback kiri.

"Jadi baru-baru ini ada orang yang tahu kalau saya memiliki darah Indonesia. Saya sendiri belum pernah dihubungi oleh PSSI. Tentu saya terbuka (jika bermain untuk Timnas Indonesia),” kata Thomas Poll, Okezone mengutip dari channel YouTube Yussa Nugraha.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/51/3187352/shin_tae_yong_resmi_ke_indonesia_shintaeyong7777-UidO_large.jpg
Shin Tae-yong Resmi Balik ke Indonesia, Ada Kaitan dengan Timnas Indonesia?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/51/3187299/berikut_dua_calon_pelatih_top_yang_resmi_gagal_menangani_timnas_indonesia-JMsr_large.jpg
2 Calon Pelatih Top yang Resmi Gagal Tangani Timnas Indonesia, Nomor 1 Timur Kapadze!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/51/3187260/timnas_indonesia-0Ujz_large.jpg
Hasil Wawancara di Eropa: 2 Nama Calon Pelatih Timnas Indonesia Bakal Dibahas di Rapat Exco PSSI!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/51/3187220/giovanni_van_bronckhorst-4h3j_large.jpg
Adu Prestasi John Herdman dan Van Bronckhorst, Calon Kuat Pelatih Timnas Indonesia
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/02/11/1650983/timnas-garuda-muda-siap-terbang-tinggi-di-sea-games-2025-eksklusif-hanya-di-rcti-jml.webp
Timnas Garuda Muda Siap Terbang Tinggi di SEA Games 2025! Eksklusif Hanya di RCTI!
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/30/gelandang_persib_bandung_luciano_guaycochea_kiri.jpg
Luciano Guaycochea Pemain Terbaik Pekan Ke-14 Super League 2025-2026, Statistiknya Fantastis!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement