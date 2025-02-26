Patrick Kluivert Panggil Junior Olivier Giroud Setelah Miliano Jonathans Belum Siap Gabung Timnas Indonesia?

PATRICK Kluivert memanggil junior Olivier Giroud setelah Miliano Jonathans belum menerima tawaran PSSI gabung Timnas Indonesia? Dalam sebuah wawancara, Miliano Jonathans mengaku belum membuat pilihan antara mendapatkan paspor Indonesia atau mempertahankan paspor Belanda.

"Belum lama ini mereka (PSSI) mengetuk pintu saya lagi. Saya belum akan membuat pilihan,” kata Miliano Jonathans, Okezone mengutip dari Voetbal Primeur, Rabu (26/2/2025).

1. Miliano Jonathans Punya Kualitas untuk Tingkatkan Performa Timnas Indonesia

Tak heran PSSI ngebet mendatangkan Miliano Jonathans sejak 2020 atau lima tahun lalu. Pesepakbola 20 tahun itu awalnya diburu PSSI untuk memperkuat Timnas Indonesia U-20 di Piala Dunia U-20 2021.

Saat diburu PSSI untuk pertama kalinya, Miliano Jonathans baru mendapatkan kontrak profesional dari klub yang saat itu eksis di Eredivisie, Vitesse Arnhem. Empat atau lima tahun berlalu, skill dan kualitas Miliano Jonathans terus meningkat.

Musim ini bersama Vitesse Arnhem, Miliano Jonathans tampil menggila. Dari 18 laga Liga 2 Belanda 2024-2025, Miliano Jonathans mencetak 11 gol dan empat assist. Alhasil pada bursa transfer musim dingin 2025, Miliano Jonathans diboyong klub Eredivisie, FC Utrecht.

Melihat situasi di atas tak heran Miliano Jonathans belum menjatuhkan pilihan. Jika kariernya terus meningkat, ada kesempatan bagi winger 20 tahun ini dipanggil Timnas Belanda suatu hari nanti.