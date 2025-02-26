Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Penyebab PSSI Tunjuk Mantan Pemain Manchester United Jordi Cruyff sebagai Penasihat Teknis Timnas Indonesia

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Rabu, 26 Februari 2025 |15:11 WIB
Penasihat Teknis Timnas Indonesia, Jordi Cruyff. (Foto: Instagram/jordicruyff)
Penasihat Teknis Timnas Indonesia, Jordi Cruyff. (Foto: Instagram/jordicruyff)
PENYEBAB PSSI menunjuk mantan pemain Manchester United, Jordi Cruyff sebagai Penasihat Teknis Timnas Indonesia menarik untuk diketahui. Alasan utamanya karena PSSI percaya Cruyff memiliki pengalaman dan kemampuan untuk meningkatkan kualitas sepakbola Indonesia.

Cruyff diketahui datang pengalaman yang begitu banyak dan dinilai cocok menjabat sebagai Penasihat Teknis PSSI. Ia pernah menjadi pelatih di sejumlah klub China, termasuk menjadi Direktur Olahraga Barcelona.

1. Rekomendasi Patrick Kluivert

Nama Jordi Cruyff muncul atas rekomendasi pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert. Berkat hubungan keduanya, PSSI pun berhasil membujuk Cruyff yang levelnya sudah dunia.

Jadi, peran Kluivert sangat besar dalam keputusan PSSI merekrut Cruyff. Dengan saling mengenal, diharapkan Kluivert dan Cruyff bisa bekerja secara maksimal untuk membangun Timnas Indonesia menjadi lebih baik.

PSSI Resmi Tunjuk Jordi Cruyff Jadi Penasihat Teknis Timnas Indonesia
PSSI Resmi Tunjuk Jordi Cruyff Jadi Penasihat Teknis Timnas Indonesia

Namun terlepas dari rekomendasi Kluivert, Cruyff memang sosok yang hebat. Dengan pengetahuannya yang luas dan secara global bersama pemikiran strategis, kehadiran Jordi Cruyff akan menjadi kombinasi yang sejalan dengan visi PSSI.

“Patrick Kluivert dan Jordi saling mengenal satu sama lain, dan ketika beliau merekomendasikannya saya sangat bahagia. Pengalaman beliau sebagai pemain dan pelatih akan sangat penting dalam membangun masa depan sepak bola Indonesia,” jelas Ketua Umum (Ketum) PSSI, Erick Thohiri, dikutip dari laman resmi PSSI, Rabu (26/2/2025).

“Terus terang mendatangkan sosok dengan kualitas baik seperti Jordi itu tidak mudah. Jadi hal ini harus sangat diapresiasi karena Jordi sangat serius untuk memajukan sepak bola kita," tambah Erick.

 

