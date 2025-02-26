Jordi Cruyff Jadi Penasihat Teknis Timnas Indonesia, Patrick Kluivert Bilang Begini

JAKARTA - Pelatih Tim Nasional (Timnas) Indonesia, Patrick Kluivert menyambut baik keputusan PSSI merekrut Jordi Cruyff sebagai Penasihat Teknis. Pasalnya Kluivert percaya Cruyff mampu meningkatkan kualitas sepakbola Indonesia.

Tugas utama Jordi akan membantu mencari direktur teknis (dirtek) PSSI. Nantinya, mereka akan bersama-sama memoles sepak bola Tanah Air sampai ke akar rumput untuk kebaikan Timnas Indonesia.

1. Tanggapan Patrick Kluivert

Patrick mengatakan Jordi punya pengalaman yang cukup luar biasa dalam dunia si kulit bundar. Menurutnya, pria asal Belanda itu akan memberikan warna yang akan membuat sepak bola Indonesia dapat lebih baik.

"Hadirnya sosok dengan kualifikasi seperti Jordi di federasi akan mendorong perkembangan sepak bola Indonesia dengan pesat," ucap Patrick dilansir dari laman PSSI, Rabu (26/2/2025).

2. Tak Sabar Bekerja Sama

Jordi Cruyff (Foto: Instagram/@jordicruyff)

Pelatih asal Belanda itu sudah tidak sabar dapat berkolaborasi. Patrick dan Jordi dikabarkan akan tiba di Indonesia, pada Maret 2025.

"Saya tidak sabar untuk bekerja dengan beliau untuk memperkuat sepak bola Indonesia dan mendorong pemain Indonesia ke level yang baru," jelas Patrick.