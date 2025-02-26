Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jordi Cruyff Jadi Penasihat Teknis Timnas Indonesia, Patrick Kluivert Bilang Begini

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Rabu, 26 Februari 2025 |08:59 WIB
Jordi Cruyff Jadi Penasihat Teknis Timnas Indonesia, Patrick Kluivert Bilang Begini
Pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert. (Foto: PSSI)
A
A
A

JAKARTA - Pelatih Tim Nasional (Timnas) Indonesia, Patrick Kluivert menyambut baik keputusan PSSI merekrut Jordi Cruyff sebagai Penasihat Teknis. Pasalnya Kluivert percaya Cruyff mampu meningkatkan kualitas sepakbola Indonesia.

Tugas utama Jordi akan membantu mencari direktur teknis (dirtek) PSSI. Nantinya, mereka akan bersama-sama memoles sepak bola Tanah Air sampai ke akar rumput untuk kebaikan Timnas Indonesia.

1. Tanggapan Patrick Kluivert

Patrick mengatakan Jordi punya pengalaman yang cukup luar biasa dalam dunia si kulit bundar. Menurutnya, pria asal Belanda itu akan memberikan warna yang akan membuat sepak bola Indonesia dapat lebih baik.

"Hadirnya sosok dengan kualifikasi seperti Jordi di federasi akan mendorong perkembangan sepak bola Indonesia dengan pesat," ucap Patrick dilansir dari laman PSSI, Rabu (26/2/2025).

2. Tak Sabar Bekerja Sama

Jordi Cruyff (Foto: Instagram/@jordicruyff)
Jordi Cruyff (Foto: Instagram/@jordicruyff)

Pelatih asal Belanda itu sudah tidak sabar dapat berkolaborasi. Patrick dan Jordi dikabarkan akan tiba di Indonesia, pada Maret 2025.

"Saya tidak sabar untuk bekerja dengan beliau untuk memperkuat sepak bola Indonesia dan mendorong pemain Indonesia ke level yang baru," jelas Patrick.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/51/3187220/giovanni_van_bronckhorst-4h3j_large.jpg
Adu Prestasi John Herdman dan Van Bronckhorst, Calon Kuat Pelatih Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/51/3187221/calon_pelatih_timnas_indonesia_john_herdman_pernah_raih_medali_perunggu_olimpiade_fifacom-n8pN_large.jpg
John Herdman, Satu-satunya Calon Pelatih Timnas Indonesia yang Raih Medali Olimpiade!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/51/3187187/john_herdman_calon_kuat_pelatih_timnas_indonesia_selanjutnya_fifa-hE7U_large.jpg
PSSI Tunjuk John Herdman, Jesus Casas atau Giovanni van Bronckhorst sebagai Pelatih Timnas Indonesia?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/51/3187185/john_herdman_calon_kuat_pelatih_timnas_indonesia_selanjutnya_fifacom-qc1X_large.jpg
Deretan Prestasi Calon Pelatih Timnas Indonesia John Herdman Lebih Gila ketimbang Timur Kapadze, Ini Buktinya!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/02/51/1650655/jersey-motif-toraja-karya-didit-hediprasetyo-jadi-seragam-tim-indonesia-di-sea-games-2025-nzh.webp
Jersey Motif Toraja Karya Didit Hediprasetyo Jadi Seragam Tim Indonesia di SEA Games 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/02/desire_doue_1.jpg
Daftar Peraih Penghargaan Golden Boy dari Masa ke Masa! Doue Terbaru, Tak Ada Nama Ronaldo
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement