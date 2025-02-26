Resmi Jadi Penasihat Teknis Timnas Indonesia, Jordi Cruyff Optimis Bisa Majukan Level Sepakbola Tanah Air

JAKARTA – Penasihat Teknis PSSI, Jordi Cruyff mengaku tak sabar untuk segera tiba di Indonesia pada Maret 2025 mendatang. Sebab Cruyff mengaku antusias dan bahkan optimis bisa memajukan level sepakbola Timnas Indonesia.

1. Antusias

Jordi Cruyff mengatakan sangat antusias dapat menjadi bagian dari sepak bola Indonesia. Jadi, dia sangat antusias menunggu waktu keberangkatannya ke Indonesia yang dijadwalkan pada Maret mendatang.

"Saya sangat bersemangat,” ujar Jordi Cruyff dilansir dari laman PSSI, Rabu (26/2/2025).

Mantan pemain Manchester United itu mengatakan akan memberikan kontribusi terbaiknya untuk sepak bola Indonesia. Hal itu agar kehadirannya dapat memberikan dampak nyata.

“Saya tidak sabar untuk berbagi pengalaman saya dan pengetahuan saya untuk memajukan level sepak bola Indonesia," sambung Cruyff.

Jordi Cruyff (Foto: Instagram/@jordicruyff)

Jordi Cruyff mengaku optimistis Timnas Indonesia bisa bersaing dalam kancah dunia. Paling terpenting saat ini semua pihak punya komitmen yang kuat untuk kebaikan sepak bola tanah air di masa akam datang.

"Talenta sudah ada, dengan struktur yang baik dan dukungan yang tepat, kami bisa mencapai mimpi yang hebat di panggung dunia," lanjutnya.