5 Prestasi Jordi Cruyff sebagai Pesepakbola, Nomor 1 Juara Bareng Manchester United!

5 prestasi Jordi Cruyff sebagai pesepakbola akan diulas Okezone. Salah satunya menyabet gelar juara bareng Manchester United.

Jordi Cruyff sendiri tengah jadi sorotan besar publik Tanah Air. Pasalnya, Jordi Cruyff baru saja diumumkan PSSI menjadi penasihat teknis PSSI.

Sepak terjang Jordi Cruyff pun menarik diulas. Salah satunya soal prestasinya selama menjadi pesepakbola. Sejumlah gelar juara diketahui berhasil diraihnya. Apa saja?

Berikut 5 prestasi Jordi Cruyff sebagai pesepakbola:

5. Piala Malta

Salah satu prestasi Jordi Cruyff sebagai pesepakbola adalah Piala Malta. Diketahui, pesepakbola kelahiran Amsterdam, Belanda, 9 Februari 1974 ini pernah membela klub Malta, yakni Valletta. Hal itu terjadi di penghujung kariernya sebagai pesepakbola.

Jordi Cruyff membela klub itu selama semusim saja, tepatnya pada musim 2009-2010. Dia pun sukses membawa Valletta menyabet gelar juara Piala Malta pada musim tersebut.

4. Piala Super Spanyol

Kemudian, Jordi Cruyff juga pernah menyabet gelar juara Piala Super Spanyol. Pencapaian manis ini diukirnya bersama Barcelona.

Jordi Cruyff diketahui memulai karier sepakbolanya dengan gabung akademi sepakbola Barcelona pada 1988 hingga 1992, usai mengenyamnya di Ajax Amsterdam. Dia kemudian menembus tim utama Barcelona pada 1994 hingga 1996.

Bersama Barcelona, Jordi Cruyff merasakan 1 gelar juara. Dia menyabetnya di pentas Piala Super Spanyol pada musim 1994-1995.