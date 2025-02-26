Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

5 Prestasi Jordi Cruyff sebagai Pesepakbola, Nomor 1 Juara Bareng Manchester United!

Djanti Virantika , Jurnalis-Rabu, 26 Februari 2025 |14:57 WIB
5 Prestasi Jordi Cruyff sebagai Pesepakbola, Nomor 1 Juara Bareng Manchester United!
Jordi Cruyff jadi Direktur Teknis PSSI. (Foto: PSSI)
A
A
A

5 prestasi Jordi Cruyff sebagai pesepakbola akan diulas Okezone. Salah satunya menyabet gelar juara bareng Manchester United.

Jordi Cruyff sendiri tengah jadi sorotan besar publik Tanah Air. Pasalnya, Jordi Cruyff baru saja diumumkan PSSI menjadi penasihat teknis PSSI.

Sepak terjang Jordi Cruyff pun menarik diulas. Salah satunya soal prestasinya selama menjadi pesepakbola. Sejumlah gelar juara diketahui berhasil diraihnya. Apa saja?

Berikut 5 prestasi Jordi Cruyff sebagai pesepakbola:

5. Piala Malta

Jordi Cruyff (Foto: Instagram/@jordicruyff)

Salah satu prestasi Jordi Cruyff sebagai pesepakbola adalah Piala Malta. Diketahui, pesepakbola kelahiran Amsterdam, Belanda, 9 Februari 1974 ini pernah membela klub Malta, yakni Valletta. Hal itu terjadi di penghujung kariernya sebagai pesepakbola.

Jordi Cruyff membela klub itu selama semusim saja, tepatnya pada musim 2009-2010. Dia pun sukses membawa Valletta menyabet gelar juara Piala Malta pada musim tersebut.

4. Piala Super Spanyol

Jordi Cruyff (Foto: FC Barcelona)

Kemudian, Jordi Cruyff juga pernah menyabet gelar juara Piala Super Spanyol. Pencapaian manis ini diukirnya bersama Barcelona.

Jordi Cruyff diketahui memulai karier sepakbolanya dengan gabung akademi sepakbola Barcelona pada 1988 hingga 1992, usai mengenyamnya di Ajax Amsterdam. Dia kemudian menembus tim utama Barcelona pada 1994 hingga 1996.

Bersama Barcelona, Jordi Cruyff merasakan 1 gelar juara. Dia menyabetnya di pentas Piala Super Spanyol pada musim 1994-1995.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/51/3187299/berikut_dua_calon_pelatih_top_yang_resmi_gagal_menangani_timnas_indonesia-JMsr_large.jpg
2 Calon Pelatih Top yang Resmi Gagal Tangani Timnas Indonesia, Nomor 1 Timur Kapadze!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/51/3187260/timnas_indonesia-0Ujz_large.jpg
Hasil Wawancara di Eropa: 2 Nama Calon Pelatih Timnas Indonesia Bakal Dibahas di Rapat Exco PSSI!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/51/3187220/giovanni_van_bronckhorst-4h3j_large.jpg
Adu Prestasi John Herdman dan Van Bronckhorst, Calon Kuat Pelatih Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/51/3187221/calon_pelatih_timnas_indonesia_john_herdman_pernah_raih_medali_perunggu_olimpiade_fifacom-n8pN_large.jpg
John Herdman, Satu-satunya Calon Pelatih Timnas Indonesia yang Raih Medali Olimpiade!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/02/11/1650717/5-pemain-naturalisasi-timnas-indonesia-u22-untuk-sea-games-2025-disorot-media-vietnam-vva.webp
5 Pemain Naturalisasi Timnas Indonesia U-22 untuk SEA Games 2025 Disorot Media Vietnam
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/15/shin_tae_yong.jpg
Shin Tae-yong Ditanya soal Kasus Tampar Pemain, Jawabannya Bikin Kaget!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement