Hasil Timnas Korea Utara U-20 vs Timnas Yordania U-20 di Piala Asia U-20 2025: Menang 2-1, Yordania Jaga Asa ke Perempatfinal

SHENZHEN - Kemenangan penting baru saja diraih Timnas Yordania U-20 atas Korea Utara U-20 di matchday kedua Grup B Piala Asia U-20 2025, pada Minggu (16/2/2025) sore WIB. Tepatnya Yordania U-20 menang 2-1 atas Korea Utara dalam laga yang digelar di Longhua Cultural and Sports Centre, Shenzhen, China.

Kemenangan itu sangatlah penting bagi Yordania U-20 karena membuat mereka berhasil membuka asa lolos ke perempatfinal. Kini Yordania duduk di posisi kedua pada klasemen Grup B dengan 3 poin, sementara Korea Utara di dasar klasemen dengan 1 angka.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Yordania U-20 cukup mendominasi permainan ketimbang Korea Utara U-20 sejak menit awal. Tim arahan Pieter Meindertsma itu sukses mencetak gol cepat di menit ke-6 lewat gol Ibrahim Muhammad Sabra.

Korea Utara U-20 mencoba untuk merespons gol cepat itu. Akan tetapi, mereka masih cukup kesulitan untuk menjebol pertahanan solid dari Yordania U-20.

Kedua kesebelasan bermain cukup sengit dengan saling jual beli serangan. Meski begitu, tidak ada tambahan gol yang tercipta hingga laga memasuki menit ke-35.

Timnas Korea Utara U-20 vs Yordania U-20. (Foto: AFC)

Memasuki lima menit akhir babak pertama, Yordania U-20 dan Korea Utara U-20 kerap menciptakan peluang. Namun sayang peluang itu belum ada yang berbuah manis. Untuk sementara Yordania U-20 unggul 1-0 di babak pertama.

Babak Kedua

Usai turun minum, Korea Utara U-20 tampil lebih menekan guna mengejar ketertinggalannya. Tim arahan Jon Chol itu menebar ancaman di menit ke-51 yang masih biasa diantisipasi pemain Yordania U-20.