Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia U-20 vs Timnas Uzbekistan U-20 Malam Ini Piala Asia U-20 2025, Live di RCTI dan GTV!

Timnas Indonesia U-20 siap lawan Uzbekistan U-20 di Piala Asia U-20 2025. (Foto: PSSI)

JADWAL siaran langsung Timnas Indonesia U-20 vs Timnas Uzbekistan U-20 di Piala Asia U-20 2025 dapat Anda saksikan di RCTI dan GTV. Laga yang digelar di Shenzhen Youth Football Training Base Centre Stadium, Shenzhen, China itu tepatnya dimainkan pada Minggu (16/2/2025) pukul 18.30 WIB.

Kemenangan atas Uzbekistan U-20 jelas menjadi hal wajib bagi Timnas Indonesia U-20. Pasalnya di laga perdana Grup C Piala Asia U-20 2025, tim berjuluk Garuda Nusantara itu kalah 0-3 dari Iran.

1. Kondisi Tak Nyaman

Pada ajang Piala Asia U-20 2025, Timnas Indonesia U-20 tergabung di Grup C bersama Iran, Uzbekistan, dan Yaman. Garuda Nusantara sudah memainkan laga perdana dan menelan kekalahan 0-3 dari Iran pada Kamis 13 Februari 2025.

Selanjutnya Timnas Indonesia U-20 menghadapi sang juara bertahan, Uzbekistan U-20. Laga melawan jawara Piala Asia U-20 2023 itu menjadi wajib demi menjaga asa lolos ke babak perempatfinal.

3 Pemain Timnas Indonesia U-20 yang Wajib Dicadangkan saat Lawan Uzbekistan U-20 di Piala Asia U-20 2025

Kendati demikian, kondisi skuad pasukan Indra Sjafri itu tengah tidak nyaman. Sebab mereka tengah tertekan usai kegagalan di laga perdana.

Kondisinya saat ini Timnas Indonesia U-20 menghuni dasar klasemen Grup. Jika kalah, Garuda Nusantara kemungkinan akan gugur dari ajang bergengsi Piala Asia U-20 2025.

2. Soal Kekuatan Uzbekistan

Pelatih Timnas Indonesia U-20, Indra Sjafri mengaku sudah mengetahui permainan Uzbekistan U-20. Pasalnya beberapa kali Garuda Nusantara pernah berjumpa Uzbekistan U-20.