JADWAL siaran langsung Timnas Indonesia U-20 vs Timnas Uzbekistan U-20 di Piala Asia U-20 2025 dapat Anda saksikan di RCTI dan GTV. Laga yang digelar di Shenzhen Youth Football Training Base Centre Stadium, Shenzhen, China itu tepatnya dimainkan pada Minggu (16/2/2025) pukul 18.30 WIB.
Kemenangan atas Uzbekistan U-20 jelas menjadi hal wajib bagi Timnas Indonesia U-20. Pasalnya di laga perdana Grup C Piala Asia U-20 2025, tim berjuluk Garuda Nusantara itu kalah 0-3 dari Iran.
Pada ajang Piala Asia U-20 2025, Timnas Indonesia U-20 tergabung di Grup C bersama Iran, Uzbekistan, dan Yaman. Garuda Nusantara sudah memainkan laga perdana dan menelan kekalahan 0-3 dari Iran pada Kamis 13 Februari 2025.
Selanjutnya Timnas Indonesia U-20 menghadapi sang juara bertahan, Uzbekistan U-20. Laga melawan jawara Piala Asia U-20 2023 itu menjadi wajib demi menjaga asa lolos ke babak perempatfinal.
Kendati demikian, kondisi skuad pasukan Indra Sjafri itu tengah tidak nyaman. Sebab mereka tengah tertekan usai kegagalan di laga perdana.
Kondisinya saat ini Timnas Indonesia U-20 menghuni dasar klasemen Grup. Jika kalah, Garuda Nusantara kemungkinan akan gugur dari ajang bergengsi Piala Asia U-20 2025.
Pelatih Timnas Indonesia U-20, Indra Sjafri mengaku sudah mengetahui permainan Uzbekistan U-20. Pasalnya beberapa kali Garuda Nusantara pernah berjumpa Uzbekistan U-20.